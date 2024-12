CorSport - Champions, la top 8 è possibile. Le soluzioni per rimpiazzare Pulisic

L'impegno di domani sera del Milan in casa contro la Stella Rossa, calcio di inizio alle ore 21, è il primo di tre scogli che i rossoneri sulla carta possono superare agilmente in Champions League per sognare di chiudere tra le prime otto e dunque per garantirsi un posto in automatico agli ottavi di finale della competizione senza passare dagli spareggi intermedi. Ma si affronti una gara per volta, domani, tra l'altro, senza il miglior giocatore della stagione.

Top 8

Questa mattina il Corriere dello Sport fa un po' il punto di quello che attende il Milan nelle ultime tre giornate della League Phase di Champions League. I rossoneri, ormai lontani dalla vetta 12 punti in campionato e 9 dalla zona Champions, soprattutto in questa fase della stagione devono puntare a fare meglio possibile in Europa, dove comunque - al netto delle due sconfitte iniziali - si stanno ben comportando e sono reduci da tre vittorie consecutive con almeno tre gol segnati. Domani la Stella Rossa, a fine gennaio il Girona e poi la Dinamo Zagabria: con tre vittorie si arriverebbe a quota 18 punti, un bottino che secondo le simulazioni dovrebbe garantire un posto nella top 8. Non bisogna abbassare la guardia però e fare in modo che quello che dice la carta, lo dica anche il campo al termine dei 90 minuti di domani.

Vice Pulisic

Fonseca e il Milan, tra l'altro, dovranno fare a meno di Christian Pulisic, i cui esami strumentali ieri hanno evidenziato una lesione al polpaccio che lo terrà fuori forse anche fino alla Supercoppa. Senza il suo miglior giocatore della stagione, Fonseca deve correre ai ripari e in questi giorni (oggi incluso, con la rifinitura) lavora su come rimpiazzare l'americano. La mossa forse più immediata sarebbe quella di inserire Ruben Loftus-Cheek sulla trequarti, lasciando a destra o Chukwueze o Musah. Non è escluso però che il tecnico portoghese ritorni ad utilizzare le due punte, con Morata un pochino più arretrato quasi trequartista e Abraham con i compiti della prima punta. Con questo secondo schieramento, sulla destra è favorito l'americano; con il primo, invece, favorito il nigeriano.