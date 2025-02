CorSport - Conceiçao a fine stagione può salutare con o senza Champions

vedi letture

L'effetto Supercoppa è svanito. Non a Rotterdam, sia chiaro, ma già dalla prima partita di campionato di ritorno da Riyad contro il Cagliari. Al Milan in questa stagione è sempre mancata continuità ed atteggiamento, aspetti fondamentali se si vuole lottare per i vertici del calcio non solo in Italia, ma anche in Europa.

La sconfitta contro il Feyenoord non ha fatto altro che aggiungere un carico di irritazione a un ambiente già nervoso, scrive questa mattina Il Corriere dello Sport, con Sergio Conceiçao che ovviamente ne ha pagato le spese, dato che nel post partita del De Kuip ha abbandonato la conferenza stampa dopo appena 30 secondi stizzito dal fatto che abbia aspettato 15 minuti che gli avversari terminassero la loro. Altra benzina sul fuoco dunque, con il portoghese, che un po' come il connazionale Fonseca, si sente un pochino solo.

Tra i corridoi di Milanello, continua il quotidiano, non si è ancora cominciato a parlare di esonero, ma la sfiducia è un sentimento cova ed avanza silenziosamente, sintomo di un ambiente per nulla sereno. Rispetto a Fonseca, comunque, qualcosa è migliorata, come ad esempio la media punti in campionato, passata da 1,58 a 1,83. Questa potrebbe però non bastare, con il Milan è continua la sua rincorsa verso il quarto posto, che significherebbe qualificazione alla prossima Champions League, competizione dalla quale rischia invece di uscire martedì se non dovesse essere rimontato il Feyenoord.

Ed è proprio la Champions League il fattore che determinerà la permanenza o meno di Conceiçao sulla panchina rossonera. Qualora si dovesse centrare l'obiettivo, il club potrebbe anche decidere di attivare la clausola presente nel contratto del portoghese. In caso contrario, invece, inutile dire che il destino dell'ex Porto sarebbe segnato.

In tutto questo, però, occhio al filo dell’equilibrio sul quale tutti, a prescindere dai risultati, cammineranno da qui in avanti: se dovesse spezzarsi, neppure un finale in crescendo sarebbe garanzia di futuro.