CorSport - Conceiçao "blocca" Tomori. Attacco a due? Idea Kolo Muani

Il cambio di allenatore con il saluto a Paulo Fonseca e il benvenuto a Sergio Conceicao, potrebbe cambiare le strategie di calciomercato rossonere per la sessione invernale che si apre oggi. Il tecnico del Milan nella sua prima conferenza stampa ha dichiarato di voler prima conoscere tutti i giocatori a disposizione. Una volta fatte le presentazioni, come scrive il Corriere dello Sport questa mattina, il nuovo mister indicherà alla società come e dove sarebbe opportuno intervenire.

Tomori bloccato

La prima novità di mercato, scrive il CorSport, potrebbe in realtà riguardare un'operazione in uscita bloccata. Con la precedente direzione tecnica, infatti, Fikayo Tomori è finito ai margini della formazione rossonera, accomodandosi ripetutamente in panchina. Per questo con l'avvicinarsi di gennaio si sono fatte sempre più concrete le voci di una possibile partenza. E le pretendenti di certo non mancano, anzi, quella principale è proprio l'avversaria di domani in Supercoppa Italiana, la Juventus. Con l'arrivo di Conceicao, però, tutte le idee e le macchinazioni sono state bloccate. Da un lato il tecnico portoghese ha grande stima del centrale inglese, dall'altro lo stesso giocatore desidera rimettersi in gioco con il nuovo mister e capire se con lui potrà riconquistare un posto da titolare.

Idea Kolo Muani

Ciò che però interessa e stimola di più, è il mercato in entrata. In questo frangente il Milan potrebbe intervenire e più che mai saranno decisive le richieste di Conceicao. Al Porto il tecnico ha spesso usato il modulo con la doppia punta, per tale ragione è molto probabile che sia necessario portare in rossonero un altro attaccante che possa mettersi accanto a Morata. Tutti gli indizi portano a Randal Kolo Muani, centravanti francese del Psg che il Milan in passato ha cercato a più riprese e che è totalmente ai margini della formazione parigina di Luis Enrique. Qui il problema è che non si può temporeggiare: essendo nota la sua situazione a Parigi, la concorrenza è folta con diverse squadre di Premier ma non solo anche la Juve e il Bayern Monaco. L'idea è quella del prestito: tutto si deciderà intorno all'ingaggio. A centrocampo bisognerà valutare come effettivamente è tornato Ismael Bennacer e intanto si continua a monitorare la pista Samuele Ricci: inizialmente pensato per l'estate, si potrebbe anticipare l'operazione Cairo permettendo. L'alternativa più economica è Warren Bondo del Monza.