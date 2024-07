CorSport - Domani Morata accetterà il Milan. Piace Fullkrug: sullo sfondo Abraham

Si è dovuto aspettare molto più di quanto previsto ma nelle prossime ore il Milan potrebbe finalmente avere il suo nuovo numero 9. Dopo che a metà maggio Olivier Giroud ha annunciato il suo addio, i tifosi rossoneri si aspettavano che il club si muovesse per tempo sul mercato e bloccasse quanto prima il nuovo centravanti. Così non è stato, con il principale obiettivo Zirkzee che è finito allo United: ma Alvaro Morata, nelle prossime ore, dovrebbe interrompere questo "digiuno" del Diavolo sul mercato.

Domani il "sì" di Alvaro

Ormai da una settimana, cioè da quando il Manchester United ha accelerato per Zirkzee e conseguentemente Zlatan Ibrahimovic lo ha definito come il "passato", l'obiettivo numero uno per l'attacco rossonero è Alvaro Morata. Il centravanti spagnolo, capitano della nazionale che questa sera alle 21 a Berlino sfiderà l'Inghilterra di Harry Kane per la vittoria dell'Europeo, era in rotta da qualche mese con l'Atletico Madrid che non gli garantiva più lo spazio richiesto. E così il Milan sfrutterà la clausola da 13 milioni per riportarlo in Italia. I contatti in questi giorni sono stati continui tra il club di via Aldo Rossi e l'entourage del giocatore. Come riporta il Corriere dello Sport, domani Morata accetterà la proposta del Milan comunicando all'Atletico la sua volontà di trasferirsi. I rossoneri e lo spagnolo si legheranno per i prossimi quattro anni.

Piace Fullkrug

Nonostante l'esito della trattativa con Morata si annunci come positivo, il Milan ha intenzione di chiudere anche un altro attaccante nel corso del mercato. Si cerca un giocatore che possa essere complementare come caratteristiche sia allo spagnolo che a Luka Jovic. Nelle ultime ore il club rossonero ha preso contatti con il Borussia Dortmund per Niclas Fullkrug, attaccante della nazionale tedesca di 31 anni. L'attaccante porterebbe esperienza e avrebbe informato i suoi agenti di essere aperto alla possibilità di lasciare Dortmund: questo si potrebbe verificare anche a causa del possibile arrivo di Guirassy in giallonero. Vista l'età, i rossoneri sperano di poterlo pagare meno di 20 milioni. In tutto questo sullo sfondo rimane via la pista Tammy Abraham, più giovane e già avvezzo alla Serie A ma più costoso. Per questo si valuta l'inserimento eventuale di una contropartita come Alexis Saelemaekers.