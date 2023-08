CorSport - Due nomi argentini se parte Colombo. Il punto su De Ketelaere

Che sia in entrata o che sia in uscita, una cosa è certa: il mercato del Milan non è finito qua. La dirigenza rossonera vuole puntellare la rosa con gli ultimi pezzi e in particolare potrebbe arrivare un nuovo centravanti, giovane e di prospettiva, se Colombo dovesse partire. In uscita anche diversi esuberi in attesa di sistemazione: la questione De Ketaelere, invece, è più intricata.

Tango

Il Corriere dello Sport questa mattina parla dei due nomi argentini in cima alla lista di Furlani e Moncada per il nuovo centravanti. La dirigenza rossonera prima vorrebbe capire cosa fare con Lorenzo Colombo, che è andato negli Stati Uniti per giocarsi le sue chance e convincere Pioli, ed eventualmente affondare il colpo. Intanto ci si porta avanti. Il primo nome, quello più caldo, è Alejo Veliz, classe 2003, che milita nel Rosario Central dove sta disputando una grande stagione (CLICCA QUI per leggere il nostro focus). Il Milan si sarebbe già mobilitato con gli agenti ma ancora non ha formulato una prima offerta che, comunque, potrebbe arrivare a stretto giro di posta. Veliz è seguito anche dal Torino e ha una clausola di 15 milioni. L'altro profilo è di due anni più vecchio e risponde al nome di Lucas Beltran. Il centravanti gioca nel River Plate e anche su di lui ci sono già altre squadre italiane come Roma e Fiorentina. L'ago della bilancia, a oggi, rimane comunque Colombo.

De Ketelaere, il punto

Se in questi giorni il Milan sta cercando di piazzare gli esuberi, con Rebic al Besiktas che potrebbe essere seguito da Messias, Ballo, Origi, Caldara e Lazetic in uscita, non è ancora chiaro cosa ne sarà di Charles De Ketelaere. La sua prima stagione non ha rispettato le aspettative ma il giocatore vuole giocarsi fino in fondo le sue carte, per questo vorrebbe rimanere al Milan. Certo è che data la campagna acquisti massiccia, specie dalla trequarti in su, e il possibile cambio modulo, per il belga potrebbe esserci sempre meno spazio. Intanto diverse squadre si sono dimostrate interessate al talento del 2001: il Lens e il Marsiglia dalla Francia, l'Aston Villa dall'Inghilterra e il Psv dall'Olanda. Nessuno ha ancora formulato un'offerta. Il Milan chiede almeno 28 milioni di euro per non fare minusvalenza: solo se arrivasse un'offerta uguale o superiore inizierebbe a prendere in considerazione una separazione da De Ketelaere. Intanto Charles ha tutta la volontà di riscattarsi con la maglia rossonera.