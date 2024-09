CorSport - Fonseca a rischio. Per la panchina spunta anche l'ipotesi Tudor

vedi letture

Il derby di domenica contro l'Inter potrebbe rappresentare la svolta per la stagione del Milan, qualsiasi sia il risultato finale, perché in caso di vittoria la formazione rossonera potrebbe ripartire con l'entusiasmo che solo una vittoria in una partita del genere è in grado di dare.

Contrariamente, invece, la dirigenza potrebbe procedere con l'esonero di Paulo Fonseca, che stando a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, è a forte rischio anche in caso di pareggio. La deludente prestazione contro il Liverpool, alla quale si è aggiunta una rumorosa contestazione da parte del tifo milanista, non è stata ancora digerita dai piani alti di Casa Milan, dai quali è arrivato difatti un ultimatum all'allenatore portoghese: o vinci o sei fuori.

A fronte di questo disastroso inizio di stagione il Milan si è messo dunque nella condizione di non poter più sbagliare, perché nel caso dovesse farlo a pagarne le spese sarà chi siede in panchina. L'impressione, però, è che in qualche modo una decisione sia già stata presa, col futuro di Fonseca praticamente segnato.

A conferma di questo i diversi nomi che sarebbero stati accostati alla formazione rossonera nel corso delle ultime 48 ore, con quello di Igor Tudor, scrive Il Corriere dello Sport, che nelle scorse ore ha preso prepotentemente quota, complice anche l'ottimo rapporto che lega l'allenatore croato a Zlatan Ibrahimovic. Quello dell'ex Lazio è dunque un nome da tenere sott'occhio: il modulo preferito non è quello ideale per la rosa rossonera (3-4-2-1), ma le caratteristiche manageriali di Tudor sembrano stuzzicare la dirigenza del Milan.