CorSport - Fonseca sceglie il Milan per il blasone. Firma settimana prossima ma vanno conquistati i tifosi

Tutte le strade sembrano andare ormai in un'unica direzione: Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese, con ogni probabilità e salvo colpi di scena clamorosi dell'ultimo secondo, sarà il nuovo allenatore del Milan ereditando la panchina lasciata vacante da Stefano Pioli. E così l'ex Lille è pronto a tornare in Italia, con maggiore esperienza sulle spalle, e pronto a portare avanti il progetto rossonero.

Blasone e firma

Questa mattina il Corriere dello Sport prova a indagare quelle che sono state le motivazioni che hanno portato Fonseca a scegliere il Milan. Del resto il tecnico aveva ricevuto una proposta di rinnovo dal Lille che ha appena riportato ai preliminari di Champions League e soprattutto con cui ha vissuto due ottimi anni. In più sul tavolo di Fonseca c'era anche una proposta molto ricca del Marsiglia o almeno ben più cospicua di quella che poi Fonseca accetterà per allenare il club rossonero. A stregare l'allenatore è stata la possibilità di guidare un squadra blasonata come il Milan, che l'anno prossimo giocherà in Champions League e vuole competere su ogni fronte. Il Milan è partito per l'Australia, dove il 31 maggio sfiderà la Roma in amichevole, e al ritorno dei rossoneri, settimana prossima, è prevista la firma di Fonseca come nuovo allenatore del Diavolo. I contatti con il suo entourage sono costanti e si mette in piedi la proposta definitiva: pronto un contratto biennale dal valore di 2.5 milioni di euro più bonus. Ci sarà anche un'opzione per il terzo anno.

Contro lo scetticismo

Una volta arrivato in rossonero Fonseca avrà subito le sue gatte da pelare. La prima e più importante è cercare di far ricredere i tifosi che già ora lo stanno accogliendo con scetticismo. I sostenitori rossoneri, dopo l'addio a Pioli, si aspettavano che la società andasse su un profilo dal curriculum e carisma più titolato. Chiaramente la stessa dirigenza dovrà aiutare Fonseca in questo compito con una campagna acquisti di livello, che possa mettere nelle mani del portoghese i mezzi migliori per far rendere il Milan al massimo. In questo senso dal mercato devono arrivare un attaccante e un difensore che possano sostituire Giroud e Kjaer, ma anche un centrocampista e un terzino destro. In questo senso da segnalare l'incontro a Casa Milan di ieri con l'agente di Emerson Royal, terzino del Tottenham che piace ai rossoneri. Il club comunque appare convinto sulla sua scelta: Fonseca lavora in sintonia con la società e ha abilità nel far sviluppare i giovani, due caratteristiche che erano ritenute fondamentali in sede di ricerca del nuovo mister.