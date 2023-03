CorSport - Grujic piace al Milan: profilo ideale a centrocampo. Il contratto l'ostacolo

Come riferisce questa mattina il Corriere dello Sport, il Milan avrebbe messo gli occhi sul 27enne serbo Marko Grujic, in forza al Porto. Nella scorsa stagione, in virtù del doppio confronto ai gironi di Champions con i lusitani, la dirigenza rossonera aveva già avuto modo di notare e appuntarsi il nome del giocatore. Quella piccola nota sta riemergendo in queste ore, proprio nel momento in cui il Milan cerca di capire come muoversi in vista della prossima stagione. La partenza di Kessie ha lasciato un vuoto abbastanza grande sulla linea mediana rossonera e nè Adli nè Vranckx hanno potuto, in alcun modo, colmarlo. Ecco perché serve un terzo centrocampista, sia di gamba che di qualità ma soprattutto con una navigata esperienza europea, che possa assumersi quel ruolo di "terzo" che è tanto mancato ai rossoneri nel corso di questa stagione.

Grujic, cresciuto nelle giovanili della Stella Rossa e poi passato al Liverpool ma anche dal campionato tedesco prima di approdare in quello portoghese, è uno degli uomini di riferimento della formazione allenata da Sergio Conceicao che stabilmente si ritaglia il suo spazio nelle competizioni europee ogni anno. Nell'incrocio di Champions con i rossoneri dell'anno scorso a San Siro, di cui si dava conto in precedenza, il serbo confezionò l'assist per la rete del momentaneo vantaggio portoghese con Luis Diaz. Il vero ostacolo a oggi, oltre a capire se il Milan disputerà la prossima Coppa dei Campioni, è il contratto ancora molto lungo che lega Grujic al Porto, fino al 2026: questo ovviamente potrebbe far lievitare il prezzo del cartellino.