CorSport - Ibra ieri a Milanello: il Milan è con Fonseca. Paga Theo

La sfuriata di Paulo Fonseca nel post partita di mercoledì contro la Stella Rossa avrà immediatamente delle conseguenze. Stando infatti a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, in occasione della partita di domani contro il Genoa, che coinciderà con la festa dei 125 anni del Milan, Theo Hernandez partirà dalla panchina.

L'allenatore portoghese il nome del terzino francese non l'ha mai menzionato nello sfogo di questa settimana, ma a questo punto potremmo dire essere scontato che quel discorso fosse indirizzato, fra gli altri, anche a lui.

AUTONOMIA - La società appoggia pienamente Paulo Fonseca e le sue scelte, ed è forse anche per questo che dopo lo sfogo contro la Stella Rossa nessun dirigente, neanche chi questo gruppo lo conosce benissimo, ovvero Zlatan Ibrahimovic, si è presentato a Milanello. Il portoghese ha già dimostrato di non aver paura di prendere decisioni forti nel corso di questa stagione, con il club rossonero che ad oggi non si è ancora esposto, ma che ci ha comunque tenuto a ribadire la totale fiducia al tecnico in un secondo momento, in occasione della festa di Natale del settore giovanile rossonero dove c'è stato un velocissimo confronto tra lo stesso Fonseca ed Ibrahimovic.

IBRA IZ BACK (A MILANELLO) - Dopo il giorno d'assenza post Stella Rossa, nella giornata di ieri Zlatan Ibrahimovic ha fatto ritorno a Milanello. Nessun confronto con i singoli, ma semplice dialogo aperto davanti a squadra ed allenatore, dove il messaggio che è stato mandato non ha bisogno di interpretazioni: nel mirino c'è il Genoa perché è proprio a partire dalla sfida contro il Grifone che bisogna tornare a vincere per cominciare a risalire la classifica dopo il notevole ritardo accumulato in questi mesi.