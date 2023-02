CorSport - Il derby di domenica vale una stagione: il febbraio rovente del Milan comincia così

MilanNews.it

Il Milan si ritrova per l'ennesima volta in questo 2023 a vivere un'atmosfera pesante in attesa della prossima sfida. Dopo una sola vittoria in sette partite, due (quasi tre) obiettivi sfumati, la peggior difesa d'Europa, questa settimana la squadra di Pioli si prepara a un'ulteriore sfida che deve risollevare i fili del destino di una stagione che sta andando alla deriva. Il problema, o forse anche il vantaggio, è che questa partita è il derby.

Spartiacque

Come sottolinea oggi il Corriere dello Sport il Milan sta vivendo un momento cupo, quello più oscuro della gestione Pioli. Non è un'affermazione clamorosa dire che i cugini nerazzurri arrivano molto meglio dei rossoneri all'appuntamento, oltre che davanti in classifica, e per questo avranno meno pressioni. Da un lato è ancora fresca la batosta di Riyad e tutte quelle che gli sono succedute, dall'altro il Milan potrà e dovrà sfruttare l'inerzia che ogni derby può dare: un po' come è successo l'anno scorso. Dovrà farlo però con tantissime assenze: non solo i nomi che siamo abituati a leggere nel bollettino medico come Maignan, Florenzi e Ibra ma anche nomi nuovi e pesanti come Bennacer e Tomori che non saranno quasi certamente della partita. Gennaio si è ormai chiuso e i rossoneri vogliono dimenticarlo prima di subito, con un'occasione come quella del derby della Madonnina davanti a sè e che aprirà un nuovo mese che si spera possa essere quello della rinascita.

Febbraio

Già perchè il secondo mese dell'anno metterà sul cammino degli uomini di Pioli prove non tanto inferiori rispetto a quelle affrontate nei primi 31 giorni dell'anno. Si inizierà domenica con il derby ma si continuerà cinque giorni dopo, venerdì 10, contro il Torino in casa in campionato. Una gara che ini altri anni sarebbe stata affrontata come tutte le altre ma che quest'anno rivela scheletri nell'armadio di un certo peso in casa Milan: i granata hanno battuto il Milan sia nella gara di andata lo scorso ottobre, sia negli ottavi di Coppa Italia a inizio 2023. Poi il 14 ci sarà il grande appuntamento con gli ottavi di Champions League con il Milan che ospiterà l'evento per la prima volta da 9 anni a questa parte: avversario il Tottenham di un vecchio rivale, Antonio Conte. Ma non è finita qui perchè a seguire il Milan chiuderà il mese di febbraio con il derby, quasi in famiglia, con il Monza, una squadra al momento molto in salute, e poi in casa con l'Atalanta, diretta concorrente per la conquista di un posto Champions a fine stagione. Il mese di febbraio è già decisivo.