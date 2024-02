CorSport - Il Milan ci proverà per Sesko e Buongiorno. Ostacoli: cartellino e concorrenza

Il mercato invernale del Milan forse non è stato esattamente come lo si era immaginato a inizio sessione. I rossoneri hanno richiamato Gabbia e hanno investito su Terracciano ma non è arrivato un altro difensore e nel computo totale, a livello numerico, con la partenza di Krunic si è perso un centrocampista. Da via Aldo Rossi le varie opportunità che si sono presentate, come confermato anche da Pioli, non sono state ritenute vantaggiose. Dunque ora la dirigenza comincerà a programmare il futuro.

Non è più un segreto che il Milan quest'estata andrà a caccia di un nuovo attaccante. Si cerca sì un profilo giovane ma che abbia già accumulato una buona dose di esperienza e possa ritenersi pronto per sopportare il peso dell'attacco rossonero. Il Corriere dello Sport, questa mattina, fa il nome di Benjamin Sesko. Un profilo che il Diavolo segue da tempo, sin da quando lo sloveno classe 2003 giocava nel Salisburgo. Dalla Germania sono convinti che il Milan farà un serio tentativo per il giocatore che il Lipsia, la scorsa estate, aveva pagato 23 milioni. Un attaccante giovane e con enorme potenziale, che nel suo club attuale sta trovando anche poco spazio. Gli ostacoli sono la sua valutazione e la concorrenza. Per Sesko c'è una clausola rescissoria da 50 milioni ma il Milan, secondo quanto riportato, non vorrebbe offrire più di 40. In più, specialmente dalla Premier, molte squadre hanno messo gli occhi sul giovane centravanti. Sicuramente un investimento arriverà indipendentemente dalla scelta di Giroud.

La situazione per il reparto difensivo, per certi aspetti, è molto simile. Anche qui c'è un veterano di lungo corso che potrebbe salutare a fine stagione, Simon Kjaer. e anche qui ci sarebbe un obiettivo che spicca più degli altri, Alessandro Buongiorno del Torino. Il difensore classe 1999 è stato blindato da Cairo in questa sessione invernale ma il Milan farà un tentativo in estate, nella speranza che il prezzo del cartellino non lieviti troppo e che la concorrenza, che anche in questo caso si annuncia agguerrita, non aumenti da qui a giugno. Il Torino valuta Buongiorno 40 milioni, ma la speranza di Cairo è che il valore possa aumentare ulteriormente. Anche qui però sembra che il Milan sia intenzionato a investire anche su un difensore.