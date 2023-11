CorSport - Il Milan e Pioli in crisi. Altri tre infortuni: situazione oltre l'allarmante

vedi letture

Spesso nello sport e nel calcio la parola crisi viene abusata. Nel caso del Milan di questo periodo, però, non c'è altro termine per descrivere il rendimento della squadra di Pioli che è in una situazione di grave difficoltà dal punto di vista dei risultati in campionato. E non è una questione di gioco, che ieri per un tempo e spicci contro il Lecce c'è stato, ma di forza mentale e di infortuni che stanno compromettendo già a novembre la rincorsa rossonera allo scudetto.

Ruolino imbarazzante

Il Corriere dello Sport questa mattina parla di un Milan e di un Pioli in crisi. Cos'altro si potrebbe dire dopo un filotto di quattro partite in campionato al termine del quale si sono conquistati solamente due punti? Dall'ultima sosta internazionale a quella che comincia domani, i rossoneri hanno giocato - al netto della Champions - due big match (contro Juventus e Napoli) e due gare contro squadre che sulla carta venivano definite abbordabili (Udinese e Lecce). Il bottino è stato misero: si potevano portare a casa fino a 12 punti, ne sono arrivati due. Tra l'altro gli unici due punticini racimolati dai rossoneri sono giunti nello stesso modo, contro Napoli e Lecce in trasferta: doppio vantaggio dopo un gran primo tempo, rimonta subita nella ripresa dopo essersi sciolti alla prima difficoltà. Ora la vittoria in campionato manca da oltre un mese: l'ultima gioia per il Diavolo fu la trasferta di Marassi contro il Genoa, una gara tra l'altro vinta all'ultimo secondo grazie al guizzo di Pulisic. Quando a fine novembre ricomincerà il campionato, con la sfida alla Fiorentina, i rossoneri saranno digiuni da vittorie in Serie A da 49 giorni.

Infortuni: il problema è serio

Come sempre in questi casi sembrano essere tante le ragioni che stanno portando il Milan a fornire un rendimento così al di sotto delle aspettative. Una però è chiara ed evidente, più che mai in questa stagione: gli infortuni. Anche ieri sono stati ben tre rossoneri ad alzare bandiera bianca. Prima della partita circola la notizia che non giocherà Loftus-Cheek, troppo stanco dopo i 90 minuti di Champions ma comunque partito per Lecce per stare vicino alla squadra. Dopo dieci minuti di partita è Leao a dover lasciare il campo: problema muscolare che verrà valutato nelle prossime ore. Con quello del portoghese sarà esaminato anche il fastidio accusato da Calabria all'intervallo. Una situazione che sta diventando grottesca e più che mai allarmante: il Milan ha già subito qualcosa come 23 infortuni da inizio stagione, la maggior parte muscolari. Ora servono riflessioni serie. Questo problema si riverbera anche sulle scelte di Pioli che ieri, al momento di sostituire Calabria, inserisce Musah in un ruolo non suo che si riveòerà un flop totale ed entrerà in negativo in entrambe le reti del Lecce.