CorSport - Il Milan non molla De Ketelaere e Sanches: trattative aperte

I due nomi più caldi del momento per il mercato del Milan sono Charles De Ketelaere e Renato Sanches. Due situazioni diverse per due giocatori con caratteristiche molto diverse ma che possono ricoprire entrambi il ruolo di trequartista. Il Milan non molla nè il belga nè il portoghese e spinge affinchè riesca a portare alla corte di Pioli due rinforzi che andrebbero a elevare il livello qualitativo della rosa.

Qui Charles

Come scrive il Corriere dello Sport quest'oggi in edicola, per De Ketelaere ci sono contatti frenetici tra Milan e Bruges, con i rossoneri che vorrebbero chiudere quanto prima il capitolo dedicato al trequartista per poi concentrare le proprie forze su altro nel mercato. La visita dell'agente Tom De Mul di mercoledì pomeriggio avrebbe sortito un principio d'accordo tra Campioni d'Italia e il classe 2001 belga: 2 milioni più bonus per 5 anni. Ma chi va convinto sono le alte sfere del Bruges che vacillano di fronte alle offerte della Premier, nonostante De Ketelaere voglia il Milan e abbia chiesto di giocare la Champions. Il Leeds ha offerto 35 milioni di euro ed è attesto il rialzo nei prossimi giorni del Milan che è disposto ad arrivare a 30 milioni, aggiungendo nella mischia qualche giovane come Jungdal o Roback, oltre che i soliti bonus.

Qui Renato

Nulla è ancora perduto invece per Renato Sanches. Il centrocampista portoghese del Lille sembrava ormai essere sfumato, dopo le voci dell'interessamento del Psg, con cui solitamente non si può competere. Ma secondo quanto emerso negli ultimi giorni, confermato anche dal presidente del Lille Olivier Letang, offerte dei parigini per Sanches non se ne sono ancora viste. Il Milan dunque spera di poter riaprire i dialoghi con giocatore e suo entourage, guidato da Jorge Mendes, con cui era stato trovato un accordo già ad aprile. Il tempo inizia a stringere sia per il Lille, che perderà a zero il portoghese nel 2023, che per il giocatore stesso che non può permettersi di aspettare troppo. La palla ora è tra i piedi di Sanches e Mendes: sta a loro decidere se calciarla in porta e accettare la proposta rossonera, oppure portarla da qualche altra parte.