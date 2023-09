CorSport - Il Milan riparte dal tridente pesante: contro la Lazio nessun turnover

vedi letture

Il Milan scende nuovamente in campo questo pomeriggio alle ore 18, a San Siro contro la Lazio. Il big match sarà valido per la settima giornata di Serie A e dopo le sfide a Roma e Inter si tratta del terzo big match che i rossoneri affrontano in questo avvio di stagione. Nonostante l'imminente impegno di Champions League, mercoledì a Dortmund, Pioli non fa sconti e schiererà un undici con i giocatori ritenuti titolari tutti in campo.

Tridente pesante

Il Corriere dello Sport questa mattina fa riferimento al "tris d'assi" che il tecnico rossonero è intenzionato a calare questo pomeriggio. Il riferimento è ovviamente al tridente che miste Pioli manderà il campo, quello che ha cominciato la stragrande maggioranza delle gare di questa stagione. A sinistra Leao, a destra Pulisic e punta centrale Giroud. Quest'ultimo - che oggi festeggia gli anni - e il portoghese torneranno in campo dal primo minuto dopo il giro di riposo concesso in Sardegna nel turno infrasettimanale. Rotazioni che hanno portato i loro frutti e che erano inevitabili con tanti impegni così ravvicinati: adesso però, contro una contender come la Lazio, Pioli non può far altro che affidarsi a quelli che ritiene i suoi uomini migliori, partendo da quelli che può schierare davanti.

Maignan e obiettivi

Dopo due turni di stop forzato causa infortunio, nelle partite contro Verona e Cagliari, il Milan può riabbracciare anche Mike Maignan che ritorna al suo posto tra i pali, nonostante Sportiello non abbia fatto sentire poi troppo la sua mancanza con prestazioni degne del suo compagno francese. Pioli non ritrova solo un gran portiere ma anche un leader nato che in partite importanti come queste è decisamente un valore aggiunto per tutta la squadra. A livelo generale il tecnico rossonero si è detto assolutamente soddisfatto del gruppo che ha a disposizione: "Sono convinto della qualità dei miei giocatori, ma dobbiamo andare avanti così. Dopo la sosta è iniziata una nuova stagione, per restare in alto bisogna essere forti in tutto". E poi ha aggiunto anche una battuta sulla corsa verso lo scudetto: "Per me ci saranno quattro squadre che lotteranno per lo scudetto e per me la Juventus è la favorita perché non giocare le coppe europee è un grosso vantaggio".