CorSport - Il Milan sonda Reyna mentre Dortmund e Barça si organizzano per Rashford

Si parla tanto del Milan in questa sessione di calciomercato ma ancora non si sono visti i frutti dei diversi nomi e indiscrezioni fatti nelle ultime settimane, con la rosa rossonera che al momento - sia in entrata che in uscita - rimane la stessa che ha affrontato la prima metà della stagione. Tutto ruota attorno al nome di Marcus Rashford su cui però la concorrenza inizia a farsi pesante. E così i rossoneri hanno iniziato anche a esplorare piste diverse.

Sondaggio Reyna

In particolare oggi il Corriere dello Sport conferma il sondaggio del MIlan per Giovanni Reyna, centrocampista offensivo americano classe 2002 che gioca al Borussia Dortmund ma che soprattutto è un assistito di Jorge Mendes, agente anche di Sergio Conceicao. Due giorni fa Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada sono volati a Dusseldorf e lì hanno incontrato l'entourage del calciatore per un primo colloquio conoscitivo che non ha portato a nessun risvolto significativo, per il momento. Tra i due club ancora non ci sono stati contatti. Che sia Reyna o che sia un altro giocatore - Rashford, per esempio - il Milan sicuramente dovrà fare spazio: in tal senso si cerca una nuova sistemazione per Noah Okafor dopo che con il Lipsia tutto è saltato sul più bello. Da trovare una squadra anche a Luka Jovic, chiaramente fuori dal progetto: interessi, ancora non diventati offerte, di Siviglia e Monaco.

Concorrenza Rashford

L'obiettivo numero uno del mercato è Marcus Rashford ma oggi la possibilità inizia ad affievolirsi, un po' perché ci si avvicina al gong della chiusura del mercato, un po' perchè le concorrenti hanno piazzato accelerate decisive. Il Borussia Dortmund ieri ha reso ufficiale la cessione di Donyell Malen che non solo libera spazio per l'inglese ma garantisce anche un tesoretto da reinvestire: i tedeschi con lo United già l'anno scorso fecero un'operazione felice riportando Sancho per sei mesi sotto il muro giallo. In Spagna invece sono attesi progressi economici per il Barcellona che ha quasi in mano l'accordo per la cessione di 475 posti vip del nuovo Camp Nou, per 30 anni, a cifre astronomiche: una somma che gli garantirebbe un po' di spazio di manovra.