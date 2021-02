CorSport - Il Milan vuole blindare Kessie: presto nuovi contatti con il suo agente per il rinnovo

Franck Kessie sta giocando una stagione da assoluto protagonista nel Milan primo in classifica: con la rete siglata sabato contro il Bologna su rigore, il centrocampista ivoriano ha eguagliato il suo record personale di gol segnati nella Serie A 2018-2019. L'ex Atalanta è ormai un punto fermo inamovibile della squadra rossonera e per questo in via Aldo Rossi c'è la ferma volontà di blindarlo, rinnovandogli il prima possibile il contratto in scadenza il 30 giugno 2022.

ANTICIPARE I TEMPI - A riferirlo è il Corriere dello Sport che spiega che il dt milanista Maldini e il ds Massara hanno già avuto dei contatti con l'agente di Kessie per iniziare a pianificare il prolungamento. A Casa Milan non vogliono aspettare troppo ed evitare di ridursi all'ultimo momento come sta succedendo adesso con Gigio Donnarumma e con Hakan Calhanoglu. I dirigenti vogliono quindi anticipare i tempi e blindare un elemento imprescindibile del Diavolo.

NUOVI CONTATTI - Le prestazioni di altissimo livello di Kessie hanno ovviamente attirato l'attenzione di diversi club, soprattutto in Premier League. Il Milan non ha però nessuna intenzione di lasciarlo partire, anzi nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti con l'agente dell'ivoriano per accelerare la pratica ed arrivare il prima possibile alla firma sul nuovo contratto. Non è un mistero, tra l'altro, che la priorità di Franck sia da sempre quella di restare a lungo in rossonero.