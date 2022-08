CorSport - Il momento di De Ketelaere è arrivato: oggi contro il Bologna per prendersi San Siro

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sembra essere finalmente arrivato il tanto atteso esordio dal primo minuto per Charles De Ketelaere, fiore all'occhiello di quest campagna acquisti rossonera. Il giocatore ha avuto il tempo di ambientarsi con la squadra e di avere i primi assaggi di Serie A con Udinese e Atalanta. Questa sera contro il Bologna, con ogni probabilità, toccherà a lui.

Occasione

Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, il tecnico rossonero Stefano Pioli avrebbe deciso di concedere al belga una chance dal primissimo minuto, lasciando partire dalla panchina Brahim Diaz. Non bisogna dimenticare che con stasera inizierà un tour de force per i rossoneri che tra campionato e Champions giocheranno praticamente ogni tre giorni fino allo stop di novembre per i Mondiali: il ricambio è fondamentale. Un'occasione dunque per Charles che avrà a disposizione più tempo per incidere sul match e fare definitivamente breccia nel cuore degli adoranti tifosi rossoneri che assieperanno la scala del calcio questa sera. L'investitura è arrivata direttamente dal mister: "Mi fido di lui, può essere arrivato il momento di partire dall’inizio".

Le alternative

Con la speranza di vedere ciò che il repertorio di De Ketelaere ha da offrire, dopo aver avuto qualche assaggio nelle scorse due settimane, Pioli si tiene vive in panchina due opzioni come Brahim Diaz e Yacine Adli. Il primo può essere un fattore determinante a gara in corso specie se le squadre dovessero allungarsi come spesso capita nel calcio d'agosto. Il francese, invece, è a caccia dell'esordio assoluto in gara ufficiale con la maglia rossonera e chissà che non possa essere proprio il Bologna, anche per lui, una data da ricordare, dopo una settimana già indimenticabile per la nascita della figlia. Insomma le soluzioni sulla trequarti e in attacco in generale non mancano a Pioli ed era ciò che i tifosi ma soprattutto lo stesso tecnico in primis desideravano.