CorSport - Il peggior Milan degli ultimi dieci anni. Il club e Fonseca chiedono tempo

Sembra assurdo affermarlo, specialmente guardando il valore tecnico della rosa, ma quello che stiamo vedendo in questo avvio di stagione è il peggior Milan degli ultimi dieci anni. Ed è un dato che viene confermato dai numeri, non si parla qui di gioco, atteggiamento o sensazioni ma di statistiche che confermano come l'andamento di Paulo Fonseca sia il peggiore che si sia visto a Milanello da dieci anni a questa parte.

Peggio di Giampaolo

Il dato chiave che viene oggi sottolineato dal Corriere dello Sport è quello relativo alla media punti. Dopo nove partite dirette dalla panchina, Paulo Fonseca ha collezionato la peggior media punti degli ultimi 10 anni. Il portoghese ha fatto registrare una media di 1.22, peggiore anche rispetto a quella di Marco Giampaolo, 1.29. Il migliore in questa speciale classifica è Stefano Pioli con 1.88 e in mezzo ci sono Mihajlovic, Gattuso, Montella e Inzaghi. Specialmente con il predecessore la differenza è evidente: l'avvio rispetto alla scorsa stagione è stato perfettamente speculare. L'anno scorso Pioli vinse 6 partite su 7 ma perse malamente il derby per 5-1; quest'anno Fonseca ha vinto tre partite su 7 in campionato (più due sconfitte in Champions) ma ha vinto la sfida contro l'Inter.

Rischio calcolato

Il Corriere dello Sport nel suo pezzo aggiunge che il MIlan era consapevole dei rischi della scelta. Controindicazioni che si stanno puntualmente verificando in questo avvio: fatica nell'assimilare i nuovi concetti di un nuovo allenatore, fatica nel gestire un gruppo abituato a una guida continua nell'ultimo periodo. Il club sapeva anche che Fonseca non era un tecnico di grido come avrebbero voluto i tifosi. Tutti rischi calcolati dalla dirigenza che insieme all'allenatore stesso chiede tempo ai tifosi per far crescere la squadra. C'è fiducia che serva solo un po' di continuità per trovare una serie di vittorie che possa dare il là alla stagione rossonera. A sorridere ci sono anche i precedenti di Fonseca, allenatore che storicamente parte piano per accelerare con il prosieguo della stagione.