CorSport - Il primo derby di Charles: Pioli si affida a De Ketelaere

In occasione del derby di questo pomeriggio, dietro a Giroud, nel ruolo di trequartista sarà il momento di Charles De Ketelaere. Alla sua seconda da titolare e al suo debutto in un derby della Madonnina, il belga cercherà di ripercorrere le orme della punta francese che l'anno scorso con una doppietta è entrato nella storia della stracittadina milanese.

La prima in un derby

Come riporta oggi il Corriere dello Sport, dopo la panchina contro il Sassuolo, De Ketelaere ritroverà una maglia da titolare oggi pomeriggio contro l'Inter, in posizione di trequartista. Pioli si affida al belga che ha già fatto intravedere sprazzi di grande calcio ma soprattutto molta personalità. Una settimana fa, alla prima da titolare contro il Bologna davanti a più di 70mila tifosi rossoneri, non ha tremato e ha fornito un assist per il gol di Leao che ha aperto le danze. Oggi cercherà di ripetersi e, perchè no, fare qualcosa di più. Pioli e il Milan si aspettano molto dal fiore all'occhiello del mercato rossonero, di cui il numero 90 sarà l'unico esponente a partire titolare oggi. L'obiettivo, per Charles, è quello di entrare nella storia.

I compagni d'attacco

A fare compagnia a De Ketelaere, oltre all'ultimo eroe del derby Olivier Giroud che ha fame e voglia di ripetersi, ci sarà il solito Rafael Leao con il quale il belga non vede l'ora di continuare a far crescere l'intesa. A destra sembra in vantaggio il connazionale Saelemaekers sul brasiliano Messias. Non avendo a disposizione nè Ibra, lungodegente, nè Rebic, ancora ai box per un problema alla schiena, il rincalzo numero uno per Pioli sarà un altro belga. Divock Origi ha smaltito l'infiammazione che lo ha tenuto fuori dalla sfida al Sassuolo ed è pronto a dare il suo contibuto a partita in corso. Quel che è certo è che l'attacco dovrà girare dai piedi e dal cervello del trequartista, che oggi si chiama Charles De Ketelaere.