CorSport - Inizio in salita per Fonseca: zero acquisti, squadra con tante lacune e mercato fermo

Non inizia nel migliore dei modi l'avventura al Milan di Paulo Fonseca, non tanto per demeriti suoi ma per il modo in cui dirigenza e squadra si addentrano in questo inizio di stagione. Per la prima volta dopo anni il Diavolo inizierà la preparazione in un clima piuttosto surreale, con il cuore del tifo, la Curva Sud Milano, che ha disertato il raduno perché poco motivata anche dal modo in cui la società si sta muovendo in questo calciomercato. Zero acquisti ed operazioni in entrate ferme fino a questo momento per il Milan, anche per via di un Europeo che sta incidendo e non poco sulle trattative per portare in rossonero gli obiettivi presenti sul taccuino del gruppo di lavoro formato da Furlani, Ibrahimovic e Moncada.

SI INIZIA: PRIMO GIORNO IN UFFICIO PER MISTER FONSECA - Il primo 8 luglio rossonero per Paulo Fonseca inizia piuttosto presto. L'allenatore portoghese è infatti atteso a Casa Milan ad orario apertura degli uffici per incontrarsi con la dirigenza rossonera al completo e fare il punto sulle trattative di calciomercato in atto. L'ex Lille si sarebbe aspettato di avere qualche nuovo innesto già per la giornata di oggi, ma l'Europeo è risultato essere e non poco d'intralcio per il Diavolo, ad oggi piuttosto fermo per quanto concerne il discorso degli acquisti. Concluso il summit, intorno alle ore 11 Paulo Fonseca si presenterà a tifosi ed addetti ai lavori in conferenza stampa, per poi tornare a Milanello dove alle ore 17 darà il via al primo allenamento della stagione del Milan.

INIZIO COMPLICATO - L'agenda di mister Fonsedca è già abbastanza fitta per essere il primo giorno di lavoro in Italia, così come lo saranno le prossime. Il problema sta però tutti lì: il portoghese dovrà allenare per una decina di giorni un gruppo che fondamentalmente non sarà il suo, visto che fra esuberi e ragazzi dell'U23, si possono effettivamente contare su una mano i giocatori che faranno poi parte della sua squadra nella prossima stagione. La questione però si infittisce, visto che Il Corriere dello Sport ci tiene a precisare che questo pomeriggio a Milanello non sfilerà nessun nuovo acquisto. Il borsino del mercato milanista è, per ora, fermo al solo riscatto di Alex Jimenez, non esattamente l'ideale considerando che l'esordio in Serie A è in programma tra 40 giorni. La rosa presenta lacune evidenti, ed è compito ora della dirigenza aiutare il tecnico rossonero con l'acquisto prioritario di almeno un attaccante, un centrocampista con caratteristiche difensive, un terzino destro e un difensore centrale.