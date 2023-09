CorSport - Jovic o Okafor: qual è il piano B di Pioli?

Le condizioni di Olivier Giroud saranno valutate nel corso della settimana. L'attaccante rientrerà a Milano dalla Francia nelle prossime ore e tornerà ad allenarsi con il gruppo da martedì, giorno in cui la squadra rientrerà a Milanello dopo tre giorni di pausa. Gli esami hanno escluso problemi gravi ma la botta sarà smaltita? Per questo Pioli dovrà prepararsi un piano B.

Due piani

Come riferisce oggi il Corriere dello Sport in edicola, le soluzioni sul piatto per il tecnico rossonero, se Giroud non fosse disponibile dal primo minuto per il derby, sono due. La prima è Noah Okafor. L'attaccante svizzero, che si esprime meglio da vice Leao, può agire all'occorrenza anche da vice centravanti anche se nelle prime uscite in rossonero ha convinto molto di più nel suo ruolo naturale. In più l'arrivo di un altro centravanti nell'ultimo giorno di mercato fa pensare che lo svizzero sia pensato da Pioli proprio come rincalzo del 10 portoghese. La punta arrivata sul gong è ovviamente l'altra possibilità, Luka Jovic. L'attaccante serbo ancora non ha messo piede a Milanello e ha vissuto un estate da separato in casa con la Fiorentina: sarà dunque pronto se chiamato in causa? Sicuramente, sotto il profilo della condizione, la convocazione con la Serbia può aver aiutato. D'altro canto l'essere stato lontano da Milanello per una settimana e mezzo, così come Okafor chiamato dalla Svizzera, sicuramente non aiuterà in vista di un possibile impiego dal primo minuto contro l'Inter.

Uno è meglio che due

Il piano A rimane comunque quello più gradito a Stefano Pioli: Olivier Giroud. La speranza del tecnico è che il francese abbia avvertito per tempo del suo problema e che nei prossimi giorni - manca una settimana esatta alla super sfida - possa smaltire la botta subita nella partita contro l'Irlanda. Il mister rossonero in vista della gara contro i cugini nerazzurri dovrà già fare a meno di un altro titolarissimo come Fikayo Tomori, espulso nell'ultima partita di campionato contro la Roma: perderne un altro, così in forma statistiche e numeri alla mano, sarebbe davvero un colpo basso per Pioli e per tutto il Milan. Nota di colore: l'unico derby saltato da Giroud fu il primissimo disponibile, nel novembre 2021 (1-1, Calhanoglu e autogol di De Vrij con rigore parato a Lautaro da Tatarusanu). Il francese infortunato: in quello successivo, il suo primo, ricordiamo tutti cosa fece. Non avere uno così, data anche l'importanza della sfida, sarebbe un peccato.