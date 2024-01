CorSport - Leao su e giù, come il Milan. Tabù del gol in campionato

Se si guarda al rendimento di Rafael Leao in questa stagione e poi lo si confronta con le prestazioni globali del Milan, si possono capire tante cose. Il portoghese sta vivendo un'annata, fino a qui, tra alti e bassi e questo si sta riflettendo sull'intera squadra. Non vuol dire che sia la causa principale della discontinuità rossonera ma è chiaro che se il giocatore migliore è ondivago, tutta la squadra ne risente.

Su e giù

Come scrive oggi il Corriere dello Sport, grazie alle sue favolose qualità messe in mostra nelle ultime due stagione - e solo a tratti in questa - è chiaro che su Rafael Leao ci siano grosse aspettative, a maggior ragione dopo il ricco rinnovo di contratto firmato negli scorsi mesi. La sua stagione per ora è caratterizzata da grandi momenti di classe: le rovesciate contro Roma o Psg, la gara da capitano contro il Verona. Ma sono tanti anche i momenti in cui non è riuscito a incidere. L'ultima gara con l'Atalanta ne è la prova: primo tempo convincente con bel gol, ripresa passata a sbattere sul muro bergamasco. Chiaramente non può essere solo colpa sua e anche la squadra dovrebbe metterlo nelle condizioni di poter incidere con maggiore costanza, ma come detto le aspettative sono tante e lui è ormai anche un calciatore esperto.

Digiuno

Anche perchè quest'anno Leao ha qualche sintomo del mal di gol. Ha segnato complessivamente sei reti in questa stagione ma di queste solamente tre sono arrivate in campionato. E se si va ancora più nel particolare, viene fuori che l'ultima rete in Serie A risale al 23 settembre, quando i rossoneri vinsero contro il Verona in casa. Sono passati tre mesi e mezzo: per un giocatore che nelle ultime due stagioni ha abituato alla doppia cifra e un grande passo indietro. C'è da dire che in diverse partite, come l'ultima a Empoli, Leao ha trovato il modo di rendersi utile in altri modi ma la rete per un giocatore offensivo - e forse per Leao ancora di più - è tutto. La speranza è che nel girone di ritorno, come spesso è accaduto in passato, Leao possa mettere il piede sull'acceleratore, come sa fare solo lui.