CorSport - Maignan blinda la porta, il Milan deve blindare Maignan: rinnovo e adeguamento

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Con il rinnovo di Rafael Leao che vede, finalmente, lo striscione del traguardo, il Milan può iniziare a programmare il futuro e in particolare deve iniziare a considerare l'ipotesi di blindare Mike Maignan. In queste ultime due stagioni è stato il portiere francese a mettere in cassaforte la porta rossonera e ora il Diavolo deve ricambiare se vuole tenersi stretto uno dei migliori portieri al mondo e se non vuole situazioni pericolose alla Leao.

Adeguamento

Il Corriere dello Sport questa mattina parla di come sia fondamentale per la dirigenza rossonera non portare un giocatore del valore di Maignan negli ultimi mesi del suo contratto. Attualmente questa possibilità è molto lontana, perché l'accordo tra il Milan e Mike è in essere fino al 2026, ma è sempre meglio prevenire. Attualmente lo stipendio dell'estremo difensore rossonero ammonta a due milioni di euro. Dato l'exploit incredibile delle ultime due stagioni e per troncare sul nascere possibili avventori, specialmente dall'estero, da via Aldo Rossi c'è bisogno di intervenire subito. Per questo motivo si crede che presto il Milan possa offrire a Maignan un rinnovo di contratto, sia per allungare di un po' la sua permanenza tra i pali di San Siro, sia per adeguare il suo compenso, pareggiandolo a quello dei top della squadra.

Progettualità

Dopo gli smacchi di Donnarumma, Calhanoglu e Kessie (a cui si aggiunge volendo anche quello di Romagnoli), il Milan negli ultimi quindici mesi ha intrapreso una massiccia campagna rinnovi che ha visto il prolungamento del contratto di tutti i migliori giocatori rossoneri e non solo. Si è partiti più di un anno fa con Theo e Tomori, continuando poi tra l'estate e oggi con Tonali, Kalulu, Bennacer, Giroud e ora anche Leao. Tra questi poi anche molti altri come Krunic, Gabbia, Pobega, senza dimenticare il prolungamento di Stefano Pioli. Dunque il Milan vuole mantenere saldo lo scheletro della sua squadra, per continuare nel proprio progetto di crescita con la speranza che la rosa possa essere ampliata nel corse della prossima estate e che Maignan si possa aggiungere alla lista dei compagni.