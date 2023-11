CorSport - Milan all'attacco e in difesa: Adams subito, David in estate. Kelly, va convinto il Bournemouth

Ci sono due problemi oggi nella rosa del Milan. Il primo è che gli infortuni hanno dimezzato - se non peggio - il reparto difensivo rossonero che sarà orfano di Kalulu e Pellegrino ancora per diverso tempo. Il secondo è che Luka Jovic, per il momento, non ha dato segnali molto incoraggianti nel ruolo di vice Giroud. Per qeusto motivo a gennaio la dirigenza rossonera sembra del tutto intenzionata a mettere le mani in pasta e portarsi a casa un difensore e un attaccante. Il tutto con uno sguardo al futuro.

Presente Adams, futuro...

Il Corriere dello Sport questa mattina sottolinea, come si dice da tempo, che il profilo più gradito per rinforzare l'attacco rossonero è quello di Jonathan David, attaccante canadese classe 2000 del Lille. Il problema è che difficilmente il club francese si priverà di uno dei suoi giocatori chiave in mezzo alla stagione e anche gli eventuali costi dell'operazione sarebbero troppo alti per essere sostenuti nel mercato di riparazione. Dunque in via Aldo Rossi si aspetterà l'estate, quando a David rimarrà un solo anno di contratto con il suo attuale club. Per questo, per gennaio, il Milan ha altri obiettivi anche se parlano sempre francese: gli occhi di Moncada si sono fermati su Akor Adams, attaccante nigeriano del Montpellier classe 2000. Arrivato nell'ultima sessione di mercato dal campionato norvegese per 4.5 milioni, l'africano ha colpito tutti segnando 7 reti nelle prime 11 giornate di Ligue 1. Un profilo che il Capo Scout rossonero segue da tempo e che potrebbe avere costi in linea con quelli stimati dal Milan per un mercato di riparazione. Anche qui c'è da battere l'ostacolo Montpellier che in Adams ha trovato una gemma molto utile per la lotta salvezza.

Kelly, la ciliegina

Anche per quanto riguarda gli obiettivi in difesa, c'è un nome preferito: è quello di Lloyd Kelly, centrale 25enne del Bournemouth che andrà in scadenza di contratto il prossimo giugno 2024 e non ha intenzione di rinnovare il suo accordo con il club britannico, intenzionato a fare un salto di qualità nella sua carriera. Qui l'ostacolo più grande sono proprio le cherries che non sembrano disposte a privarsi del loro talento a metà stagione, essendo disposti anche a perderlo a zero a fine anno. Moncada è andato fino al Vitality Stadium per visionare il giocatore e non si arrenderà facilmente. Ci sono tanti piani B, se Kelly non dovesse andare in porto: Kiwior è un'idea in prestito dall'Arsenal; piace Koulierakis del Paok e a gennaio si farà un tentativo.