CorSport - Milan, altri tre anni per blindare Theo. Bayern alla finestra

vedi letture

Gli obiettivi per il mercato rossonero, quest'estate, sono chiarissimi. Da una parte il club dovrà rinforzare la rosa, specialmente in attacco se la partenza di Giroud dovesse essere confermata ma anche se il francese dovesse rimanere. Dall'altra parte, da via Aldo Rossi c'è l'intenzione di blindare i propri giocatori migliori. Tra questi, ovviamente, c'è anche Theo Hernandez, sempre più leader dello spogliatoio rossonero.

Tre anni

Il rinnovo di Theo Hernandez non dovrebbe essere impellente. L'accordo in essere scade nel 2026 e il giocatore sta benissimo al Milan, di cui è vice capitano e uno dei leader tecnici e carismatici. Eppure il club rossonero, anche per esperienza degli ultimi anni, è consapevole che al giorno d'oggi questioni di questo tipo vanno affrontate con largo anticipo per evitare spiacevoli sorprese. In questo senso è logico che Theo sarà sempre nel mirino dei grandi club europei e l'ultimo che pare voler tentare un affondo è il Bayern Monaco. Per questa ragione, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport questa mattina, il Milan invierà a Theo una proposta di rinnovo per altri tre anni nelle prossime settimane. Si allungherà la permanenza fino al 2029 e logicamente ci sarà un adeguamento dello stipendio: attualmente guadagna 4.5 milioni e si potrebbe aumentare la parte fissa anche grazie all'inserimento di bonus facili. Non è detto che servano offerte dall'estero per mobilitare il Milan che potrebbe prevenire gli assalti esterni.

Il Bayern

Il pericolo numero uno, oggi, si chiama Bayern Monaco. I bavaresi sono accreditati da più parti come una possibile pretendente perchè con ogni probabilità tra quest'estate e la prossima perderanno Alphonso Davies che potrebbe accasarsi al Real Madrid: il canadese scade nel 2025 e non sembra intenzionato a rinnovare il suo contratto con il club tedesco. Theo fa gola e questo è la prova che sia diventato uno dei migliori terzini al mondo. Il Milan, in attesa del rinnovo su cui punta, si tutelerà fissando un tetto di 100 milioni come offerta minima per arrivare al terzino francese: una mossa quasi per scoraggiare possibili avventori. Allo stesso tempo, però il calciatore potrebbe essere tentato dalle offerte bavaresi: se il club tedesco va da Hernandez e gli propone un contratto da 8-10 milioni a stagione, oggi è difficile rifiutare. Quel che è certo è che Theo sta bene al Milan e non ha problemi di alcun tipo.