CorSport - Milan, attacco pieno di interrogativi: Giroud costretto agli straordinari alla ripresa

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il 20 dicembre il Milan tornerà in Italia dopo di 10 giorni a Dubai tra allenamenti, preparazione e amichevoli di lusso. Mister Pioli, però, sorride a metà: dei giocatori tornati dall'infortunio, solo Saelemaekers ha risposto presente con due prestazioni più che sufficienti contro Arsenal e Liverpool, trovando anche un gol. Ad aumentare la lista in infermeria si aggiunge anche Divock Origi: problema muscolare per il belga, che spera di farcela per Salerno.

Le soluzioni

Qualora l'ex Liverpool non riuscisse a recuperare in tempo per la gara contro la Salernitana, scrive il Corriere dello Sport, mister Pioli dovrebbe costringere Olivier Giroud a fare gli straordinari. L'attaccante francese ha saltato solo una partita in questo Mondiale, contro l'Australia. Questa sera terminerà la sua avventura nella coppa del Mondo in Qatar, poi gli spetteranno 10 giorni di meritato riposo prima di tornare a fare sul serio in rossonero. Tra le soluzioni c'è anche Rebic, che in quella posizione ha già giocato più volte.

De Ketelaere e Ibra

Nel mentre, anche Zlatan Ibrahimovic continua con il suo periodo di recupero. Lo svedese si è operato a maggio al ginocchio così da essere pronto per il 2023. Sarà un recupero importante per mister Pioli, che nel frattempo potrebbe sfruttare altri giocatori davanti, come De Ketelaere: al Bruges ha già agito come centravanti.