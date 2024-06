CorSport - Milan attratto da Hojbjerg. Costa meno di Wieffer e Fofana

Più si avvicina il 1° luglio, data in cui si aprirà ufficialmente il calciomercato, più si intensificano le chiacchiere, le voci e le indiscrezioni sulle trattative che poi infiammeranno i prossimi due mesi. Il Milan ha la punta come priorità assoluta ma intanto si muove anche per migliorare gli altri reparti della squadra. Tra questi c'è il centrocampo per cui si cerca un giocatore fisico e dalle caratteristiche difensive che possa aiutare la squadra a ritrovare un equilibrio andato smarrito nell'ultima stagione.

Olanda-Francia

Questa sera si giocherà Olanda-Francia agli Europei e la sfida è un ottimo assist per parlare dei due principali obiettivi per la mediana rossonera. Da una parte c'è l'olandese Mats Wieffer, centrocampista del Feyenoord che non ha potuto partecipare agli Europei causa infortunio. Secondo quanto viene riportato stamattina dal Corriere dello Sport nelle ultime ore si sono verificati nuovi contatti tra il Milan e l'agente del calciatore: in questa sede i rossoneri hanno confermato l'interesse per il centrocampista. Il passo nei confronti del club olandese ancora non c'è stato ma è probabile che per il 24enne verranno chiesti tra i 25 e i 30 milioni. Più o meno la stessa cifra viene richiesta dal Monaco per lasciar partire Youssouf Fofana, lui sì impegnato questa sera con la Francia. Tra i principali artefici del gran campionato dei monegaschi, Fofana ha il plus di aver già annunciato il suo addio al Principato e di entrare nell'ultimo anno di contratto: il Milan dunque spera di poter abbassare le pretese della controparte. Per il transalpino c'è tanta concorrenza, tra Premier League e Psg.

Nome nuovo

Questa mattina, però, la vera notizia del CorSport è il nome nuovo che viene citato in orbita rossonera per il centrocampo. Si tratta del centrocampista del Tottenham e della Danimarca, che farà 29 anni tra qualche mese, Pierre-Emile Hojbjerg. Il calciatore rispecchia perfettamente le caratteristiche di mediano ricercato dal Milan e in più vorrebbe fare un passo oltre gli Spurs nonostante goda ancora di un anno di contratto. Secondo quanto viene scritto è il giocatore che vorrebbe lasciare la squadra di mister Postecouglou tanto che il suo agente è già in contatto con diverse società. Hojbjerg recentemente era finito nel mirino sia di Juventus che di Napoli e ora può essere il Diavolo a farsi in avanti: al di là delle caratteristiche, si tratta anche di un giocatore con ottima esperienza. Il suo obiettivo, continua il Corriere, è quello di giocare la Champions League l'anno prossimo. In tutto questo sarebbe un bel colpo per i piani alti di via Aldo Rossi perché rispetto a Wieffer e Fofana, Hojbjerg ha un costo più contenuto: circa 20 milioni di euro.