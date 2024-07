CorSport - Milan Futuro: non solo Camarda. Kirovski in cerca di talenti in campo internazionale

Nel corso della mattinata di ieri, durante la presentazione del progetto di Milan Futuro, la squadra under 23 rossonera che parteciperà al prossimo campionato di Serie C, nel girone B, è stato ufficializzato anche il ruolo di Jovan Kirovski (CLICCA QUI per leggere il suo profilo), nuovo Sport Development Director di AC Milan. Sostanzialmente l'ex calciatore e dirigente americano ricoprirà il ruolo di direttore sportivo del Milan Futuro ed è già al lavoro da diverse settimane sul progetto avviato in queste ultime settimane.

Sinergia

Nella conferenza di ieri la parola d'ordine, come viene riferito dal Corriere dello Sport questa mattina, è stata sinergia. Il Milan Futuro, come hanno dichiarato Ibrahimovic e soprattutto mister Daniele Bonera, lavorerà a stretto contatto con la Prima Squadra, fin da lunedì giorno in cui è previsto il raduno per la stagione 2024/2025. Non si tratterà solamente di preparare tatticamente e tecnicamente i giovani rossoneri, ma soprattutto di formarli umanamente e mentalmente al professionismo, in modo tale che possano accelerare il loro processo di crescita in un contesto comunque amico e che possano diventare risorse per la rosa di Fonseca il prima possibile. Questo è l'obiettivo di una seconda squadra per il Milan e questo, accanto ai risultati sportivi, si cercherà di perseguire.

Il lavoro di Jovan

Per farlo chiaramente servirà una rosa che sia completa, sotto ogni punto di vista. Sicuramente ci sarà spazio per i giovani rossoneri che si sono messi in mostra negli ultimi anni nella Primavera e che hanno avuto anche la possibilità di esordire tra i "grandi". Tra questi c'è Kevin Zeroli, che sarà il capitano, ma anche Bartesaghi, Simic, Raveyre, Jimenez (che Ibra ha battezzato come vice Theo), Sia... Ma soprattutto ci sarà Francesco Camarda, fiore all'occhiello della formazione per il clamore mediatico che il suo nome genera ma nei confronti del quale il Milan invoca pazienza e protezione. Più l'ambiente è sano, più per Camarda e i suoi compagni sarà semplice svilupparsi. Ad aiutare questi giovani ne arriveranno altri che hanno già esperienza nella categoria e che pootranno rendere meno esplosivo l'impatto con il professionismo. Qui si innesterà il lavoro di Kirovski che, dal canto suo, girerà l'Italia ma anche l'Europa e gli Stati Uniti per cercare talenti di valore che possano avere un futuro nella prima squadra.