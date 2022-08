CorSport - Milan, il punto sul mercato a 9 dal termine. Onana favorito a centrocampo

MilanNews.it

Sono 9 i giorni che restano prima della chiusura di questa infinita sessione di calciomercato. Il Milan dopo aver concluso due operazioni come quella di Origi e De Ketelaere, ora cerca di stringere i tempi e portare a casa un centrocampista e un difensore che servono a rimpolpare la rosa. Per la mediana sembra essere in vantaggio Jean Onana del Bordeaux, mentre dietro rimane vivo il nome di Tanganga.

Centrocampo, cantiere aperto

Il Corriere dello Sport di questa mattina fa il punto sulla situazione dei rossoneri a centrocampo. Tolti Bennacer e Tonali che andranno a formare la coppia titolare, Pioli ha perso Kessie e sta ancora aspettando un reale sostituto. Tommaso Pobega avrà bisogno di tempo per entrare negli schemi del tecnico di Parma e dovrà essere adattato a giocare da mediano, Krunic al momento è infortunato, Bakayoko sembra fuori dai piani, mentre Yacine Adli a oggi è visto qualche metro più avanti. Per questo motivo la caccia grossa di questi ultimi giorni di Maldini e Massara si concentrerà particolarmente su un centrocampista. Oggi Aster Vranckx appare in secondo piano: il Milan per il 2002 del Wolfsburg avrebbe proposto un prestito e sta aspettando una risposta. Rapahel Onyedika sembra sfumato e dunque il nome in pole position rimane quello di Jean Onana, centrocampista del Bordeaux.

Onana e Tanganga

Il nome più forte per la mediana, dunque, è quello di Onana, classe 2000. I rapporti con il club francese sono ottimi dopo la trattativa che ha portato Yacine Adli la passata estate a diventare un giocatore del Milan. In giornata ci si aspetta una missione della dirigenza rossonera in Francia per chiudere l'operazione. Dietro, in difesa, rimane viva la pista che porta al centrale classe '99 del Tottenham Japhet Tanganga. Il problema in questo caso è lo stesso da giorni, la formula. I rossoneri vorrebbero solo un diritto di riscatto mentre dall'Inghilterra fanno sapere di voler inserire l'obbligo nella trattativa. Rimangono 9 giorni per cercare di venirsi incontro.