CorSport - Milan, per la volata finale servono i gol degli attaccanti

© foto di DANIELE MASCOLO

Il gol è più di un problema per il Milan dell'ultimo periodo. La squadra rossonera nelle ultime 6 gare disputate è andata in gol solamente 4 volte e, addirittura, l'ultima rete segnata da dentro l'area risale a 450 minuti fa: la zampata di Giroud contro il Napoli. Pioli ha bisogno che tutti gli attaccanti ritrovino la via del gol in questo finale di stagione per poter ambire a traguardi importanti.

Media-gol.

Secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport, l'attaccante con la miglior media gol per il Milan in questa stagione è anche quello che ha giocato meno: Zlatan Ibrahimovic, autore di un gol ogni 137 minuti. Gli altri tutti dietro. Olivier Giroud ha messo il pallone in rete una volta ogni 211 ma almeno i suoi gol sono sempre stati molto pesanti: una doppietta nel derby e il gol a Napoli. Preoccupano i numeri di Rebic e Brahim: il croato è andato a segno ogni 285' mentre Brahim addirittura una volta ogni 506 minut, con l'ultima rete che risale addirittura a settembre.

Cambio di marcia.

Inutile dire che, se il Milan vuole davvero arrivare fino in fondo sia in campionato che in Coppa Italia, è necessario che i suoi giocatori più rappresentativi ritrovino il gol con costanza, come avveniva a inizio stagione. I capocannonieri rossoneri sono tre Leao, Ibra e Giroud, tutti a quota 8 gol: la doppia cifra dev'essere quasi un obbligo. Sarà poi fondamentale recuperare il contributo di giocatori come i già citati Diaz e Rebic, ma anche delle ali destre Messias e Saelemaekers. Solo così il Milan potrà rimanere competitivo fino al termine della stagione su tutti i fronti in cui è impegnato.