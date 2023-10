CorSport - Milan, quanti rimpianti! A Dortmund pareggio che sa di occasione persa

vedi letture

Se il giorno del sorteggio avessero detto a Pioli che il Milan avrebbe strappato un pareggio al Signal Iduna Park di Dortmund, considerando che il Borussia da due anni non perde in casa in Europa, forse il tecnico rossonero non avrebbe storto troppo il naso. Eppure i rossoneri dalla gara di ieri in Champions League escono con tanti rimpianti e con un senso di incompletezza.

Occasione persa

Questa mattina il Corriere dello Sport si riferisce al pareggio per 0-0 tra Borussia Dortmund e Milan come un'occasione persa per i rossoneri. Ed è difficile effettivamente pensare in un altro modo. Anche se forse in maniera confusa, i rossoneri hanno creato diverse palle gol nella notte tedesca ma è sempre mancata quella cattiveria giusta negli ultimi metri per spingere il pallone in porta. Un po' come era successo con il Newcastle. Il risultato sono zero gol segnati in 180 minuti, nonostante moltissime chance create nell'arco delle due partite e comunque una dimostrazione di superiorità rispetto all'avversario. Eppure i punti in classifica nel girone adesso sono due, quando avrebbero potuto essere sei. A tutto questo si aggiunge l'incredibile vittoria del Newcastle sul PSG (4-1) che costringerà i rossoneri a dover vincere necessariamente contro i parigini almeno una delle due sfide.

Sinistra

Nonostante il mercato rossonero quest'estate fosse stato impostato per rendere il Milan pericoloso a 360 gradi: detta male, costruire una squadra letale anche sulla fascia destra. Ieri la squadra di Pioli, un po' come era successo anche all'esordio in questa Champions League, ha creato la maggior parte dei pericoli da sinistra. L'asse Leao-Theo, quando si è infiammata, è sempre risultata pericolosa e specialmente nel secondo tempo ha dato il là a quasi tutte le azioni pericolose. Eppure, come si dice in questi casi, è mancato il centesimo per fare l'euro. Sia Giroud che Pulisic e anche Chukwueze hanno sprecato malamente le tre occasioni maggiori per portarsi in vantaggio e il Diavolo è rimasto con il cerino in mano. Con tutto che il Dortmund, se non per colpa di qualche imprecisione in uscita del Milan nel primo tempo, non si è reso offensivo più di tanto: le vere occasioni dei tedeschi, nel primo tempo, sono arrivate tutte con conclusioni da lontano. Le prossime due sono con il PSG, prima in trasferta e poi a San Siro, il Milan dovrà costruirsi la qualificazione lì.