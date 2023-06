CorSport - Milan, rivoluzione offensiva: occhi su Nelson e Chukwueze. Ecco per quanto può partire Cdk

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

E' molto probabile che molti degli stravolgimenti della rosa del Milan arriveranno quest'estate a livello offensivo. I rossoneri non cercano solamente un centravanti che possa essere credibile alternativa di Olivier Giroud ma si stanno muovendo anche per portarsi a casa profili importanti per la fascia destra. I due indiziati principali sono Nelson e Chukwueze. D'altro canto, Charles De Ketelaere, a fronte di un'offerta di un preciso valore, potrebbe partire.

Obiettivi diversi

Secondo quanto scrive questa mattina Tuttosport sono due i principali nomi segnati sul taccuino del Milan per l'out offensivo di destra, due profili che però arriverebbero con situazioni profondamente diverse. Da un lato c'è Reiss Nelson, attaccante inglese classe '99 in forza all'Arsenal ma che ha già avuto esperienze in prestito in Germania e Olanda. Il suo contratto con i Gunners scade fra due settimane ma tra le parti ci sarebbe un accordo verbale per un rinnovo dal valore di 3.5 milioni. La firma non è ancora arrivata, però. proprio perché Nelson sarebbe rimasto lusingato dalle advances rossonere che gli darebbero molto più spazio pur offrendogli un ingaggio minore: l'offerta è di 2.8 milioni. Dall'altro lato c'è Samuel Chukwueze del Villarreal: in questo caso l'ingaggio potrebbe essere meno pesante ma il cartellino andrebbe pagato. Il nigeriano ha infatti un altro anno di contratto che lo lega agli spagnoli: la sua valutazione si aggira attorno almeno ai 25 milioni.

Giusto prezzo

Un altro nome spuntato ieri è quello di Arda Guler, talentino turco del Fenerbahce di 18 anni, il cui problema non è solo il costo ma anche le commissioni e una concorrenza agguerritissima. Intanto il Milan cerca di capire come muoversi per Charles De Ketelaere. Inutile dire che la stagione del belga sia stata molto deludente e che proverà a risollevarla con il colpo di coda all'Europeo under 21. In via Aldo Rossi sono disposti ad accettare offerte di almeno 28 o 29 milioni di euro, in modo tale che l'investimento fatto l'anno scorso sia protetto e i rossoneri non siano costretti a scrivere a bilancio una minusvalenza. La questione, prima di tutto, è capire se qualcuno busserà alle porte di Casa Milan con un'offerta tanto importante. In caso contrario Charles si giocherà le sue carte nella sua seconda stagione.