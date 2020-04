CorSport - Milan, sogno Icardi: Elliott pensa a una mossa a sorpresa. E se arrivasse Spalletti...

E se il Milan provasse a prendere Mauro Icardi? Difficile, difficilissimo. Ma le vie del calciomercato - si sa! - sono infinite. Quindi perché non sognare? Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la ristrutturazione che ha in mente Elliott potrebbe prevedere anche una mossa clamorosa.

RITORNO IN A - Si tratterebbe di un’operazione costosissima (siamo intorno ai 100 milioni), ma occhio al possibile scenario. Icardi è attualmente in prestito al Paris Saint-Germain ma avrebbe già deciso di lasciare la Francia al termine della stagione. Stando all’indiscrezione riferita dal noto quotidiano sportivo, Wanda Nara, moglie e agente dell’attaccante, sarebbe intenzionata a riportare il marito in Serie A. La Juventus resta un’opzione credibile, ma l’Inter non vorrebbe rischiare di rinforzare una diretta rivale.

FATTORE SPALLETTI - Il destino di Icardi, dunque, può diventare ingombrante per il club nerazzurro. Ecco perché il Milan può diventare una soluzione interessante. Come si dice: tra i due litiganti (Inter e Juve) il terzo... chissà! Nonostante la pandemia scatenata dal Coronavirus, il fondo Elliott poggia sempre su basi finanziarie molto solide e vuole riportare in alto il Milan prima di venderlo. Ma c’è bisogno almeno di un leader, di un giocatore che faccia la differenza in campo. E se arrivasse Spalletti, tecnico che ha saputo valorizzare Icardi più di ogni altro, il sogno potrebbe davvero diventare realtà.