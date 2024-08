CorSport - Milan tradito dai propri leader: da Theo e Leao ci si aspetta molto di più

Il ciclone che ha colpito il Milan in questo inizio di stagione non ha risparmiato praticamente nessuno, neanche Theo Hernandez e Rafael Leao, che invece sembrerebbero essere quelli che stanno soffrendo di più da da tutta questa situazione, come scritto questa mattina da Il Corriere dello Sport. Anche sabato contro il Parma, infatti, invece di trascinare i compagni alla vittoria, i due sono stati imprecisi e stucchevoli, offrendo una prestazione ben sotto alle loro potenzialità e possibilità.

RAFAEL LEAO - Il battibecco con il tifoso sugli spalti altro non è che la conferma del nervosismo che il portoghese sta vivendo in questo breve ma complicato inizio di stagione. Dopo aver sbagliato tanto, soprattutto sotto porta, all'esordio in campionato, contro il Parma Fonseca e tifosi si aspettavano una prestazione completamente diversa da parte di Rafael Leao, che però alla fine non è arrivata. Il numero 10 del Milan è stato infatti impreciso nelle scelte e nei passaggi decisivi, ma la disperazione dopo il gol di Cancellieri (partito proprio da un suo errore), conferma il suo essere legato in toto alla causa Milan. Solo che a lui, scrive Il Corriere dello Sport, "viene giustamente chiesto di esserne anche la soluzione", anche perché alle volte ha dimostrato di poterlo essere.

THEO HERNANDEZ - Superficialità. La prestazione di Theo Hernandez a Parma è stata superficiale, perché nella sconfitta del Milan pesa come un macigno questo atteggiamento del terzino francese. Tornato tardi dalle vacanze, il 19 rossonero sarà sicuramente ancora fuori forma, ma la testa, a questi livelli, non può di certo mancare, anche perché al "Tardini" sarebbe bastato quello scattino in più per quanto meno provare ad evitare i gol di Man e Cancellieri. Oltre a Leao, dunque, anche l'altra stella del Milan fatica a brillare, e non è un caso che tutta la squadra fatichi ad ingranare con la fascia sinistra inceppata.