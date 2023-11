CorSport - Non c'è solo l'attacco: servono rinforzi in difesa. Tre candidati più Miranda

vedi letture

Dopo un mercato ricco come è stato quello estivo del Milan, difficilmente si pensava che la dirigenza rossonera sarebbe tornata sul mercato in maniera massiccia anche nella sessione invernale. Eppure le situaizoni contingenti potrebbero portare i piani alti di via Aldo Rossi a prendere decisioni importanti, sia in attacco che in difesa.

Attacco

Come scrive il Corriere dello Sport questa mattina, visto il rendimento non troppo felice di Luka Jovic, il Milan è pronto a rinforzarsi nel ruolo di punta centrale già nei mesi invernali, per dare a Giroud e a Pioli l'alternativa in attacco che si meritano. In questo senso le due operazioni più fattibili per gennaio risponderebbero ai nomi di Akor Adams e Serhou Guirassy. Il primo sta facendo strabuzzare gli occhi dopo le sue prime 11 gare in Ligue 1 con il Montpellier: 7 gol realizzati. Al momento la sua valutazione non è elevata, solo 8 milioni ma la situazione contrattuale non gioverebbe a un assalto del Milan: il suo contratto scade nel 2027. Adams è stato visionato dagli scout rossoneri così come Guirassy che è stato visto direttamente da Moncada nell'ultimo weekend. Il centravanti dello Stoccarda, 27enne, sta facendo cose importanti in questo avvio di stagione in Bundesliga con già 15 gol all'attivo. La sua preferenza, però, sarebbe la Premier League. Infine rimane vivissima l'opzione Jonathan David: l'attaccante canadese rimane il profilo numero uno per l'estate, quando entrerà nel suo ultimo anno di contratto con il Lille.

Difesa

Con gli infortuni di Kalulu e Pellegrino, che staranno fuori per un po' di settimane, e la condizione fisica di Simon Kjaer che si è dimostrata più altalenante che mia, è quasi obbligatorio per il Milan intervenire sul reparto difensivo a gennaio. Al momento i nomi sul taccuino sono tre. Il primo è senza dubbio Lloyd Kelly, 25enne del Bournemouth il cui contratto scadrà a fine stagione e che non sembra intenzionato a rinnovare: si potrebbe chiudere anche con una cifra inferiore ai 5 milioni ma va convinto il club inglese. In emergenza c'è poi Radu Dragusin, cresciuto nella Juventus e ora protagonista al Genoa: già ne corso dell'estate erano state chieste informazioni al club rossoblù. Quindi c'è anche il profilo dell'olandese Finn Van Breemen, classe 2003 del Basilea: un talento emergente e di grande prospettiva. In tutto questo il Milan vorrebbe anticipare anche l'operazione Juan Miranda a gennaio: il terzino del Betis va in scadenza a fine anno ma il Diavolo spera di convincere gli andalusi già questo inverno mettendo sul piatto 2-3 milioni di euro.