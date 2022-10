CorSport - Pioli stimolato dalla gara con Juric. Poi si penserà al rinnovo

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo la vittoria in scioltezza del Napoli sul Sassuolo (4-0), il Milan di mister Pioli è chiamato alla risposta. I rossoneri sono ospiti del Torino di Juric, dove nella passata stagione, in piena lotta scudetto, pareggiarono 0-0 con una gara giocata e interpretata male. I campioni d'Italia in carica, questa volta, vogliono uscire dal capoluogo piemontese con i tre punti in mano.

Difficoltà

Lo ha dimostrato nell'ultima stagione e lo dimostrerà anche in questa: affrontare le squadre di Juric non è mai facile. Le formazioni schierate dal tecnico croato infatti, scrive il Corriere dello Sport, hanno sempre un gioco calibrato nei minimi dettagli. Dovrà essere bravo Pioli a trovare la soluzione con una squadra ben organizzata, dichiarando in conferenza che "È stimolante incontrare le squadre di Juric".

E il rinnovo...

Se i rossoneri possono vantare una certe fiducia per la prestazione contro il Torino è anche grazie al lavoro di Stefano Pioli, alla sua quarta stagione sulla panchina del Milan. Il contratto del tecnico rossonera scadrà a giugno 2023 ma c'è un'opzione a favore del Milan che può estendere il contratto di un altro anno. Manca solamente il Sì, che può arrivare da un momento all'altro, magari nel summit che presto si farà nella sede dei rossoneri per parlare del rinnovo. A riportarlo è il Corriere dello Sport.