CorSport - Previsti nuovi incontri per Samardzic: il Milan vuole abbassare le pretese dell'Udinese

Tra i nomi del mercato rossonero, negli ultimi giorni, è emerso quello del centrocampista serbo Lazar Samardzic, talento dell'Udinese che nell'ultimo anno è già stato nei radar di altri due top club italiani. L'estate scorsa l'affare con l'Inter saltò per incomprensioni tra la dirigenza nerazzurra e il padre-agente, quando il giocatore aveva già svolto le visite mediche a Milano; a gennaio il Napoli non si è piegato alle elevate richieste che arrivavano dal Friuli, rinunciando al giocatore.

Tocca al Milan

E adesso tocca al Milan. Come ricorda questa mattina il Corriere dello Sport, al momento la trattativa Samardzic, per i rossoneri, non è una priorità ma piuttosto è un'opportunità che può aprirsi se si verificheranno le giuste condizioni. Fonseca, nel suo roster, ha già la possibilità di scegliere da una vasta gamma di mezzali o trequartisti tecnici, che sono i ruoli in cui si incasella anche il serbo: eppure se si verificasse la possibilità di mettere le mani su un talento del genere e ancora così giovane, pur con esperienza rodata nel nostro campionato, sarebbe un'occasione da non perdere. Per questo Samardzic è finito sulla lista degli indiziati sopra il tavolo della dirigenza rossonera. Chiaro che, se dovesse arrivare, qualcuno dovrebbe fargli spazio, per non creare sovraffollamento: in questo senso i candidati a partire sono Yacine Adli, Tommaso Pobega o eventualmente Ismael Bennacer.

Incontro in settimana

Nelle scorse ore il Milan hanno prima sondato la disponibilità del giocatore, che si è detto favorevole al trasferimento, e in seguito hanno tentato i primi approcci con l'Udinese. Il quadro che si delinea davanti alla dirigenza rossonera è il seguente, secondo la visione del Corriere dello Sport: il giocatore ha dato l'ok e anche i friulani sono disposti a intavolare una discussione con l'intenzione di ricevere un'offerta il più possibile vicino ai 25 milioni di euro. Gli stessi soldi chiesti al Napoli sette mesi fa. Da via Aldo Rossi non hanno intenzione di spendere questa cifra e la contrattazione servirà proprio a far diminuire di molto il prezzo richiesto dai bianconeri. Per tale ragione il Milan lavorerà e in settimana sono previsti nuovi contatti con l'entourage del giocatore come pure con l'Udinese.