CorSport - Pronti 30 milioni per De Ketelaere: il Milan vuole le visite entro metà della prossima settimana

L'obiettivo numero uno di questo inizio di mercato rossonero è Charles De Ketelaere, ormai è stato detto e ridetto, ma anche confermato dall'atteggiamento del Milan che continua il suo pressing con il Club Brugge. Il belga classe 2001 è stato individuato come rinforzo di qualità per la trequarti e i Campioni d'Italia vogliono chiudere al più presto l'operazione.

Si fa 30

Come riporta quest'oggi Il Corriere dello Sport, il Milan dopo aver proposto un rialzo a inizio settimana fino a 28 milioni più bonus, sarebbe pronto a venire ulteriormente incontro al Bruges alzando ulteriormente la propria offerta. Questa volta si va verso un piatto da 30 milioni più bonus ed eventuale percentuale su futura rivendita, per far vacillare i Campioni del Belgio che ormai si stanno rassegnando all'idea di perdere il loro talento più cristallino. Il Milan ha fretta di chiudere perché vuole consegnare a Pioli il rinforzo più importante, nella zona di campo più bisognosa, nel minor tempo possibile, in modo tale che il giovane calciatore abbia modo di integrarsi nello spogliatoio e di assimilare le richieste del suo nuovo allenatore.

Visite settimana prossima

Non è un caso che il Milan si sia imposta una sorta di deadline: i rossoneri vorrebbero fissare già le visite mediche entro la metà della prossima settimana, ulteriore sintomo della volontà di Maldini e Massara di chiudere l'operazione al più presto. L'accordo con il giocatore tanto è già stato trovato nei colloqui che a inizio luglio vi sono stati con il suo entourage: contratto di 5 anni da due milioni a stagione. Dopo la Supercoppa del Belgio, che il Bruges giocherà domenica contro il Genk, ci si attende l'accelerata decisiva. Intanto il Milan si cautela e continua a monitorare da vicino la situazione Hakim Ziyech che potrebbe tornare alla ribalta se le cose per De Ketelaere non dovessero concludersi nel migliore dei modi.