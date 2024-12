CorSport - Reijnders è un pezzo unico, dal campo è inamovibile. E presto il rinnovo

Inizio di stagione fulminante per Tijjai Reijnders e in particolare gli ultimi quaranta giorni che lo hanno visto sempre sulla cresta dell'onda, in mezzo al campo ma anche sul tabellino dei marcatori. Come scrive oggi il Corriere dello Sport, in questo lasso di tempo Reijnders ha messo a segno sei gol e un assist, dimostrando di aver fatto il salto di qualità che gli si chiedeva in termini di realizzazione al termine della scorsa stagione, comunque già molto positiva. Ora Reijnders è inamovibile.

Un pezzo unico

Sempre il CorSport stamattina ragiona sul valore di Reijnders come risorsa all'interno della rosa di Paulo Fonseca e lo fa con le parole dello stesso tecnico che in settembre aveva raccontato così il centrocampista olandese: "Un giocatore unico nella nostra squadra, non abbiamo altri giocatori con queste particolari caratteristiche". E questo è il vero nocciolo della questione: il numero 14 è un giocatore speciale, di quelli che hanno delle peculiarità proprie e con i quali è impossibile fare i paragoni. Ed è anche proprio per questa ragione che sia per Pioli l'anno scorso che per Fonseca quest'anno, Reijnders è diventato subito un pezzo imprescindibile dello scacchiere tattico rossonero. Non può essere altrimenti e la dimostrazione è il fatto che questa sera alle 21 contro il Sassuolo in Coppa Italia, non ci sarà turnover per l'olandese che - insieme a Fofana - sarà regolarmente in campo.

Presto il rinnovo

Guardando i numeri si nota come la coppia di centrocampo Reijnders-Fofana è composta dai due giocatori più utilizzati da Fonseca in questa stagione. L'olandese è a quota 1363 minuti, un poco più indietro dal francese che si attesta a 1381 minuti: la differenza la fa la gara che Tijjani ha perso per squalifica contro il Napoli. Un dato significativo sul valore del giocatore ma che apre anche interrogativi sul mercato di gennaio, perché i due pur così fondamentali non possono giocare a questi ritmi per tutta la stagione. In attesa di capire quando e come tornerà Ismael Bennacer, individuato come sostituto dei due, il Milan lavora al rinnovo di Reijnders, una perla da non farsi scappare anche se è arrivata solo l'anno scorso: la chiusura dell'accordo è vicina. Previsto un adeguamento e un prolungamento fino al 2030.