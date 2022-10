CorSport - Theo torna da capitano e con Leao mette il turbo sulla fascia

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Se c'è una buona notizia nelle ultime ore per il Milan, quella è sicuramente il ritorno di Theo Hernandez in squadra. Il francese ha saltato le trasferte di Empoli e Londra a causa di uno stiramento ma è recuperato per la sfida di oggi contro la Juve in cui sarà anche capitano rossonero per la quinta volta nella sua carriera. Il francese riformerà la coppia letale sulla fascia sinistra con Leao, vera e propria arma per Stefano Pioli.

Mancato in attacco, mancato in difesa

Come sottolinea questa mattina anche il Corriere dello Sport, l'assenza di Theo Hernandez si è fatta sentire moltissimo anche solo per due partite. Il terzino francese non solo è mancato in fase offensiva, dove è un fattore e dove comunque Ballo-Tourè è riuscito a metterci una pezza con il gol vittoria a Empoli, ma soprattutto in fase difensiva, dove negli ultimi tempi è cresciuto moltissimo e ha acquisito maggiore esperienza per sua stessa ammissione. Specialmente con il Chelsea, Tourè ha evidenziato ancora diversi limiti e si è spesso trovato in mezzo alle ripartenze fulminee dei blues. Theo tornerà e cercherà di ridare equilibrio tra difesa e attacco, in una partita già molto importante per la stagione.

Cala la coppia

Pioli potrà fare affidamento su una coppia che si riunisce, come nelle migliori storie d'amore. Questa volta si parla di fascia sinistra e Theo ritroverà Rafael Leao qualche metro più avanti con cui ha ormai un feeling perfetto e con cui ha già fatto sfracelli: per esempio nel derby vinto a inizio settembre. Il portoghese è il vero pericolo per tutte le avversarie del Milan e lo ha dimostrato anche a Londra dove ha creato l'unica vera occasione del match con un'azione solitaria che ha messo fuori gioco tre giocatori in un colpo solo. Leao è stato poi sostituito prima del tempo, a gara ormai compromessa, proprio per pensare alla Juve. La sconfitta, la sostituzione lo hanno sicuramente caricato e questo pomeriggio avrà fame di riportare il Milan sui giusti binari.