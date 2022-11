CorSport - Verso Milan-Spezia, i rossoneri tra riscatti e rivalse: occasione importante

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo una settimana in cui il Milan ha mostrato forse il gioco peggiore e migliore della sua stagione, nella sconfitta a Torino e nella vittoria in Champions contro il Salisburgo, i rossoneri arrivano all'appuntamento con lo Spezia con la voglia di ripartire subito in campionato, cercando di sfruttare anche qualche scenario favorevole. In tutto questo c'è sentimento di rivalsa nei confronti dei liguri, formazione bestia nera per il Milan negli ultimi due anni.

Il ricordo di Serra

Come sottolinea oggi il Corriere dello Sport, a poche ore dalla sfida di San Siro tra Milan e Spezia, il ricordo non può far altro che volare a gennaio quando i rossoneri persero in maniera assurda contro la squadra allora allenata da Thiago Motta. Dopo un dominio di 90 minuti e diverse parate di Provedel il Milan si vide annullare un gol a Messias allo scadere perchè l'ormai celebre arbitro Serra aveva fischiato un fallo proprio a favore dei rossoneri un attimo prima senza far scattare il vantaggio. Dopo pochi secondi, il ribaltamento di fronte e il gol di Gyasi che ha regalato tre punti agli spezzini. Fu la partita della svolta in casa rossonera ma la squadra di Pioli vuole togliersi ancora qualche sassolino dalla scarpa perchè quella partita è rimasta di traverso ai rossoneri. Il riscatto dunque non vuole esserci solamente per la brutta prestazione di Torino di una settimana fa ma anche per quella stregata partita di gennaio.

Giornata promettente

Il Milan, distante sei punti dal Napoli capolista, deve assolutamente trovare i tre punti per rimanere in scia dei partenopei e deve farlo soprattutto considerati i diversi big match che le dirette avversarie giocheranno l'una contro l'altra in questa giornata. Proprio il Napoli sarà ospite dell'Atalanta seconda in classifica, qualche ora prima che i ragazzi di Pioli scendano in campo, alle ore 18. Domani poi si giocheranno si il derby di Roma che la sfida tra Juventus e Inter. Un'occasione davvero ghiotta per il Milan che ha l'obiettivo di colmare il più possibile il gap dalla vetta in queste ultime tre giornate prima della sosta per il Mondiale. Tanti i cambi di formazione rispetto a mercoledì con Gabbia al fianco di Tomori, Diaz e Messias verso la titolarità, così come Origi unica punta.