CorSport - Visite mediche per Vos, nodo Koné. Rabiot, carta per settembre

In questi ultimi due giorni di calciomercato il Milan si dedicherà non solo all'affare Abraham-Saelmaekers con la Roma, ma anche a regalare a Paulo Fonseca un altro rinforzo in mediana così da andare a completare una volta e per tutte il reparto, che nella mattinata di oggi ha nel frattempo accolto Silvano Vos dall'Ajax.

Arrivato ieri in tarda serata, il classe 2005 si è in mattina recato presso la clinica La Madonnina per svolgere le visite mediche con il Diavolo, per poi dirigersi verso il Centro Ambrosiano per l'idoneità sportiva e poi a Casa Milan per la firma sul contratto quinquennale che lo legherà al club rossonero.

Nel frattempo le operazioni in quel reparto non finiscono, visto che il Milan continua a lavorare anche per Manu Koné del Borussia Monchengladbach. Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Moncada, Ibrahimovic e Furlani avrebbero già raggiunto un accordo con il calciatore, ma non con il club tedesco, che per il francese classe 2001 chiede almeno 25 milioni di euro, cifra alla quale il Diavolo non avrebbe alcuna intenzione di spingersi. Allo stesso tempo, però, c'è bisogno di guardare in faccia alla realtà sempre per il solito discorso legato alle liste: senza l'uscita di Ismael Bennacer, Koné resta al 'Gladbach, o addirittura va a rinforzare una concorrente come la Roma.

L'intenzione di cedere l'algerino c'è, e di questo scenario se ne sta parlando già da diverse settimane, ma al momento, però, offerte non ne sono arrivate, né dai club della Saudi Pro League (il mercato saudita chiuderà, comunque, il 6 settembre) né da squadre europee. Considerando il tempo a disposizione, non è da escludere la permanenza dell'algerino in rossonero.

Occhio infine a Rabiot, che potrebbe tornare utile a settembre proprio per via del fatto che fino al 6, in ordine al discorso Bennacer, tutto può succedere.