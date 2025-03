Cosa dice il mercato, un mese dopo: Felix, la media voto è da pianto. Walker-Gimenez upgrade

È passato un mese dalla fine del mercato. Che ha portato importanti indicazioni sull'impatto dei nuovi acquisti, anche in proiezione futura. Probabilmente non quello che ci si aspettava dopo la chiusura di rendimento, in termini di rendimento. Ma al netto dell'indecenza generale vista sul campo qualcosa di buono, soprattutto nelle prime uscite dei volti nuovi, si è vista.

I PROMOSSI - KYLE WALKER E SANTI GIMENEZ

Kyle Walker è il primo acquisto invernale del Milan nonché il primo a scendere in campo, lo ha fatto nel derby ed è senza dubbio l'upgrade più lampante nel suo ruolo. Emerson Royal del resto è tra i peggiori del campionato per rendimento e anche il Davide Calabria degli ultimi mesi non si è dimostrato all'altezza. Ciò che rende meglio l'idea di quanto l'inglese sia importante lo si è visto quando è mancato: disastroso Jimenez contro la Lazio, dal suo ingresso la situazione è migliorata ma in generale la squadra ha iniziato a sbandare col suo infortunio. Giocatore di intelligenza tecnico-tattica superiore, anche nelle serate più complicate riesce a salvarsi di mestiere. Media voto di MilanNews.it:6.29. Migliore partita: contro l'Empoli. Peggiore: l'andata contro il Feyenoord.

Il paradosso di Santi Gimenez è che tira in porta quasi meno di Alvaro Morata. Ma che a differenza dello spagnolo nelle poche occasioni a disposizione la butta dentro. Se guardiamo i numeri è impressionante: 4 tiri in porta in tutte le partite, 3 gol. E ci sono anche due assist. Paga il momento terribile del Milan e una condizione fisica non ottimale, che si trascina dai tempi del Feyenoord quando si è fatto male contro il Lille. Per quanto mostrato, per l'età che ha e il potenziale espresso è sicuramente un gran bell'investimento. Media voto di MilanNews.it: 6.25. Migliore partita contro l'Empoli, peggiore contro la Lazio.

BOCCIATO - JOAO FELIX

Ci siamo esaltati tutti col suo acquisto. La ciliegina sulla torta di un mercato esaltante, che ci aveva portato Walker e Gimenez. Certo, sulla trequarti la squadra era già a posto ma perché rinunciare a un'aggiunta di qualità? Si presenta in Coppa Italia con lo scavetto alla Roma e ci innamoriamo tutti, bene con l'Empoli e poi la luce si spegne. E più le prestazioni sono inconsistenti, più l'insistenza di Conceiçao nel dargli fiducia ci sembra un accanimento. La colpa principale del numero 79, al di là delle prestazioni, è quella di aver costretto Reijnders ad arretrare il baricentro e Pulisic a finire sull'esterno. I due che stavano funzionando di più. Media voto: 5.19. Miglior partita contro la Roma, peggiore scegliamo quella contro il Torino. Anche perché quando esce Reijnders si "libera" dalle catene e segna l'1-1.

NON GIUDICABILI - SOTTIL E BONDO

Riccardo Sottil è sceso in campo solamente in tre occasioni, di cui una da titolare. Conceiçao gli ha dato a sorpresa spazio contro il Verona, occasione non sfruttata a pieno forse anche per l'emozione di giocare a San Siro con la maglia della sua squadra del cuore. Partita che dura 45'. Impatto non male contro il Torino ma ha solo 20 minuti a disposizione. Contro la Roma è solo una passerella finale. Può essere utile in questo finale di stagione per la sua abilità nel creare superiorità numerica.

Warren Bondo non è ancora sceso in campo. Per lui quattro panchine consecutive, dopo aver recuperato dall'infortunio che si era trascinato da Monza. Contiamo di vederlo presto, anche perché il Milan ha bisogno di una sterzata e in mediana Musah e Fofana devono tirare il fiato. Il Milan ci ha investito 10 milioni e siamo certi che si cercherà di valorizzare al massimo l'investimento.