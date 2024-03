Cosa si è detto sul futuro della panchina del Milan (anche se il futuro sarà 'dopo')

Cominceranno domani, con la difficile trasferta di Firenze, gli ultimi due importantissimi mesi della stagione per il Milan, con i rossoneri impegnati nella conquista del secondo posto in campionato alle spalle dell'imprendibile Inter e davanti alla Juventus e nel cammino in Europa League verso - si spera - la finale di Dublino. Il futuro, dunque, dovrebbe essere ben lontano dai pensieri del mondo rossonero, data l'importanza determinante del presente, ma... è praticamente inevitabile che se ne parli. Sia Furlani che Pioli, infatti, hanno risposto nelle ultime ore a domande - legittime - sul futuro della panchina del Milan.

L'amministratore delegato rossonero, intervistato da, è stato abbastanza chiaro sulle tempistiche della decisione:. Tali dichiarazioni confermano quanto si scrive in questa sede da tempo: la decisione su Pioli sarà presa a fine stagione,in rossonero, di cui fa parte anche il finale della già citata stagione in corso.E ciò che ha dichiaratonella conferenza stampa pre-Fiorentina ricalca esattamente questa idea:. Insomma: del futuro se ne è parlato, se ne parla e se ne parlerà. Però sia chiaro: in casa Milan la priorità ce l'ha il presente.