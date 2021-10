Da bomber del girone di ritorno a decisivo fin dall'inizio della stagione: la metamorfosi di Rebic

Questa è la terza stagione in rossonero di Ante Rebic, ma è per la prima volta che il croato è decisivo fin dalle prime partite ufficiali: in questo avvio di annata 2021-2022 (9 partite tra Serie A e Champions League), il numero 11 del Milan, oltre a fornire sempre ottime prestazioni, ha infatti segnato un gol in campionato (alla Juventus), uno in Europa (al Liverpool) e ha regalato anche due assist decisivi nel match contro la Lazio per i gol di Leao e Ibrahimovic. E' stato lui, senza lo svedese e Giroud, a prendersi sulle spalle il peso dell'attacco milanista.

DOPO NATALE - Nelle due precedenti stagioni, le cose erano andate invece in modo completamente diverso: Rebic si svegliava infatti solo dopo Natale, mentre nelle prima parte di annata il suo rendimento è sempre stato piuttosto deludente (non solo a livello di numeri, ma anche di prestazioni). Nella stagione 2019-2020, la sua prima in maglia rossonera, per esempio, Ante è rimasto a secco fino al 19 gennaio contro l'Udinese, tanto che qualcuno parlava già di una sua possibile partenza durante il mercato invernale. Dalla doppietta ai friulani, il croato si è però improvvisamente sbloccato, segnando poi altre 11 reti in Serie A.

SUBITO DECISIVO - L'anno dopo le cose sono praticamente andate allo stesso modo: vero che il primo gol stagionale è arrivato qualche giorno prima (il 23 dicembre contro la Lazio), ma anche nella scorsa stagione Rebic ha iniziato la sua annata con un rendimento ben al di sotto delle sue possibilità. Dalla rete contro i biancocelesti, Ante si è però nuovamente sbloccato, andando a segno poi dopo Natale altre 10 volte in campionato. Quest'anno per fortuna qualcosa è cambiato e il numero 11 rossonero ha iniziato ad essere decisivo fin dalle prime partite ufficiali. E di questo il più felice non può che essere Stefano Pioli.