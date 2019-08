Da cedibile a decisivo, Gigio ha ripreso da dove aveva lasciato: ora il rinnovo

Per fortuna, Donnarumma non ha perso il vizietto. Quello dei miracoli, s’intende. Come evidenzia il quotidiano Tuttosport, ormai si è perso il conto di quante volte Gigio sia stato decisivo, nel salvare il risultato o nell’evitare guai e passivi peggiori. Il Milan è uscito sconfitto dalla Dacia Arena di Udine, ma la prodezza del portierone rossonero sulla girata ravvicinata di Lasagna è servita, se non altro, a tenere vivo il match fino al 90esimo.

DECISIVO - Insomma, ancora una volta, Donnarumma ha mostrato tutta la sua importanza. Qualcuno potrebbe sostenere che Gigio sia rimasto al Milan solo per mancanza di offerte (l’unica arrivata in via Aldo Rossi, quella del Psg, non ha soddisfatto i vertici rossoneri) e non perché sia stata fatta una precisa scelta da parte della società milanista. In realtà, non è mai parsa definitiva la volontà del Milan di venderlo.

RINNOVO - Alla fine, Donnarumma è rimasto. Questa, tra l’altro, è sempre stata la sua intenzione. Adesso, però, bisognerà pensare a un rinnovo che impedisca una cessione futura a un prezzo di saldo. Il giovane estremo difensore, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2021: arrivare a un passo dalla scadenza sarebbe una mossa rischiosissima.