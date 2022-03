Dal Milan alla Francia, l'asse Theo-Giroud funziona: Pioli punta anche su questo tandem per il finale di stagione

MilanNews.it

Come in una combattutissima partita di carte Stefano Pioli, giocatore per il Milan al tavolo delle pretendenti per lo scudetto, può contare su una serie di assi nella manica. Ogni match, da qui alla fine del campionato, nasconde insidie differenti e ogni turno spingerà l'allenatore rossonero a comprendere e capire quale strategia utilizzare. Se il modulo rossonero e i giocatori schierati saranno i mezzi certi con cui Pioli affronterà le avversarie, il fine unico e ultimo è la vittoria e questa può e deve essere raggiunta con differenti idee di gioco. Una di queste, senza dubbio, può essere l'emulazione della manovra corale vista a Cagliari con il gol di Bennacer ma un'altra potrà essere l'efficace tandem Theo-Giroud. Questo asse transalpino, infatti, prevede una semplice ma utile strategia: cavalcata di Theo sul fondo o all'interno del campo e cross per la prima punta francese che potrà sfruttare i suoi centimetri e il senso del gol.

DAL MILAN ALLA NAZIONALE - La conferma dell'efficacia di questa idea è stata già provata tre volte in questa stagione, due volte con il Milan e una con la nazionale. La più recente verifica, in particolare, è arrivata ieri sera nel match tra Francia e Costa D'Avorio: la nazionale di Deschamps, sotto di un gol contro la selezione di Kessie, per cercare il pareggio si è affidata ai due rossoneri con Theo che ha confezionato un cross al bacio per Giroud che ha segnato e ritrovato la rete alla convocazione in nazionale. Le altre due prove, quindi, sono arrivate in Coppa Italia dove i due francesi hanno dimostrato la loro affinità nelle gare con Genoa e Lazio: con i rossoblù, il numero 19 ha prodotto un cross perfetto che ha portato allo stacco perentorio di Giroud mentre con i biancocelesti il classe 97' ha regalato un pallone a tagliare dentro l'area su cui il numero 9 si è avventato con astuzia. Se tre indizi fanno una prova, quindi, il Milan di Pioli può e potrà affidarsi al tandem Giroud-Theo per continuare a inseguire un sogno che dista soli 8 match.