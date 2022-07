Dall'esordio a 16 anni nel Vicenza come Baggio al paragone con Ibra: ecco chi è Tommaso Mancini

MilanNews.it

Il Milan è attivissimo sul mercato per riforzare la trequarti con grandi giocatori come Charles De Ketelaere e Hakim Ziyech, ma il club di via Aldo Rossi non smette di cercare in giro anche talenti giovanissimi che potrebbe diventare dei top player in futuro. Uno di questi potrebbe essere Tommaso Mancini, attaccante classe 2004 del Vicenza: nelle scorse ore, i dirigenti rossoneri hanno infatti incontrato il papà e il suo agente Giuseppe Bozzo, con l'obiettivo di superare la concorrenza di diverse squadre come Juventus, Siviglia e Benfica e assicurarsi uno dei talenti italiani più interessanti.

CARRIERA - Nato a Vicenza il 23 luglio 2004, Mancini ha mosso i suoi primi passi da calciatore nella società della sua città, facendo tutte le categorie giovanili e arrivando ad esordire in prima squadra il 4 gennaio 2021 in Serie B in un match contro il Brescia. Il debutto a 16 anni ricorda quello di un grandissimo ex giocatore come Roberto Baggio, che esordì anche lui a quella età con la maglia del Vicenza. Un anno fa, Mancini attirò l'attenzione anche del Liverpool, ma, dopo attente valutazioni anche con la sua famiglia, Tommaso ha preferito rifiutare l'offerta dei Reds per continuare la sua crescita e la sua maturazione in Italia.

CARATTERISTICHE - A livello tecnico, si tratta di un centravanti alto 190 centimetri con una struttura fisica imponente nonostante la giovanissima età. Proprio per la sua fisicità, Mancini viene paragonato a Zlatan Ibrahimovic, con cui condivide anche la passione per le arti marziali. Al Milan potrebbe trovare proprio lo svedese che potrebbe dargli tanti consigli utili per la sua crescita.