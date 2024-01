Dall'incubo infortuni alle colonne portanti della squadra: ecco cosa ci ha detto questo girone d'andata

vedi letture

Il Milan chiude il girone d'andata della Serie A 2023-2024 al terzo posto a 39 punti, frutto di 12 vittorie, 3 sconfitte e 4 pareggi in 19 partite con 35 gol fatti e 20 reti subite. Per farvi capire al meglio il quadro della situazione è giusto confrontare le prime 19 giornate di questo campionato con le prime 19 degli ultimi due: 1 punto in più rispetto alla passata stagione, 3 in meno rispetto all'annata super dello Scudetto. Nonostante le tante difficoltà affrontate in questa stagione, tra cui il problema infortuni che ad oggi, con Florenzi, arriva a quota 32 problemi per i rossoneri, il Milan può vantare un terzo posto in solita a nove distanze dall'Inter campione d'inverno e a +7 dal quinto posto.

Tomori e Pulisic

Se bisogna prendere due uomini chiave per questa prima metà di campionato dei rossoneri, non si può non considerare Fikayo Tomori e Christian Pulisic. Ad inizio stagione il centrale inglese si sentiva leader della squadra, non solo per la sua esperienza all'interno della rosa, ma anche per le aspettative che si erano create su di lui. Dopo sei mesi si può ampiamente confermare che queste aspettative sull'ex Chelsea sono state rispettate. Arrivato anch’esso dal club londine, Pulisic ha avuto un impatto devastante nella Milano rossonera: 7 gol e 6 assist in 24 partite, numeri impressionanti per lo statunitense.

Nota negativa

Indiscutibilmente la nota negativa, ma pesantemente negativa, è la questione legata agli infortuni: come detto in precedenza, con il problema muscolare odierno di Florenzi, i rossoneri salgono a quota 32 infortuni in stagione. Una rotta assolutamente da invertire, anche per permettere a Stefano Pioli di avere a tutta la squadra a disposizione se si vuole andare fino in fondo in Coppa Italia, Europa League e provare fino all'ultimo a crederci nello scudetto in campionato.