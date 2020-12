Dall'ultima panchina contro il Parma alle 15 gare di fila da titolare in Serie A: il Milan si gode un super Calabria

Domenica a San Siro arriva il Parma per l'11^ giornata di Serie A. L'ultimo precedente tra il Milan e i gialloblù risale allo scorso 15 luglio e coincide anche con l'ultima volta in cui Davide Calabria è partito dalla panchina in campionato: dalla gara successiva contro il Bologna, infatti, Stefano Pioli lo ha sempre schierato titolare e il terzino milanista ha ripagato la fiducia del tecnico rossonero con grandissime prestazioni.

TOLTO DAL MERCATO - La crescita di Calabria negli ultimi mesi è stata davvero impressionante: visto il poco impiego nella prima parte della scorsa stagione, in molti erano convinti che in estate Davide sarebbe andato via, ma alla fine il club ha deciso di tenerlo e di puntare su di lui. A togliere il terzino dal mercato ci aveva pensato il ds Massara lo scorso 25 agosto durante la conferenza stampa di presentazione della nuova annata sportiva: "Calabria è un prodotto nel nostro settore giovanile. Spesso viene minimizzato il valore di questi giocatori. Negli ultimi anni ha fatto bene e non lo consideriamo sul mercato".

TITOLARE INAMOVIBILE - Visto il suo rendimento, la scelta del Milan è stata assolutamente azzeccata: Pioli lo schiera dal primo minuto in Serie A da ben 15 partite consecutive e ormai lo ritiene un titolare inamovibile della sua squadra. Le ottime prestazioni in maglia rossonera hanno poi permesso a Calabria di conquistare anche la Nazionale maggiore italiana, con cui ha esordito in amichevole contro l'Estonia. Il terzino milanista e il suo Milan stanno vivendo un momento d'oro e la speranza di tutti è che le cose possano andare avanti così ancora per tanto tempo.